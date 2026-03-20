20/03/2026
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No Acre, influenciadora revela luta contra infecção na perna: “Batalha grande”

A influenciadora contou ainda que buscou apoio espiritual durante o processo

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Narjara segue em tratamento e afirma que mantém a confiança na recuperação
Narjara segue em tratamento e afirma que mantém a confiança na recuperação | Foto: Reprodução

A influenciadora digital Narjara Lima, de Cruzeiro do Sul, compartilhou com seus seguidores um momento delicado de saúde que vem enfrentando nos últimos dias. Segundo relato, ela desenvolveu uma infecção na perna esquerda e precisou buscar atendimento médico para iniciar o tratamento.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Narjara destacou que, além de confiar na medicina, também tem recorrido à fé como forma de enfrentar o problema.

“Eu venho enfrentando uma batalha grande com uma infecção na minha perna. Procurei médicos e comecei o tratamento porque acredito muito na medicina, mas também acredito que existem batalhas que podem ser vencidas com fé e oração”, relatou.

A influenciadora contou ainda que buscou apoio espiritual durante o processo e afirmou ter recebido auxílio de pessoas que considera importantes nesse momento.

“Procurei alguém que tivesse uma conexão maior com Deus, um rezador para interceder por mim. E Deus colocou duas pessoas na minha vida. Quando a medicina cuida do corpo, a fé fortalece a alma”, disse.

Narjara segue em tratamento e afirma que mantém a confiança na recuperação. “Continuo com fé, em oração, acreditando que Deus está no controle de tudo”, completou.

A publicação gerou repercussão entre seguidores, que enviaram mensagens de apoio e desejaram pronta recuperação à influenciadora.

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