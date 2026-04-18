Instabilidade domina o tempo em todo o estado, com pancadas intensas e risco de elevação rápida do nível do Rio Acre

O sábado (18) será de tempo carregado no Acre. Entre aberturas de sol e muitas nuvens, a previsão aponta para chuvas frequentes e, em alguns momentos, intensas, cenário que alerta para a rápida subida dos rios, especialmente em Rio Branco. As informações são do pesquisador climático Davi Friale, divulgadas no portal O Tempo Aqui.

Nas regiões leste e sul do estado, que incluem a capital e municípios do entorno, o tempo fica mais fechado, com chuva a qualquer hora do dia. Há alta probabilidade de pancadas fortes e possibilidade de temporais isolados. As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 21°C e 28°C, devido à maior cobertura de nuvens.

Já no centro e oeste acreano, o calor e a sensação de abafamento continuam predominando. Mesmo com períodos de sol, o avanço de áreas de instabilidade provoca chuvas rápidas e pontuais, que podem cair com intensidade em algumas localidades. Nestas regiões, os termômetros podem alcançar até 31°C, com mínimas entre 22°C e 24°C.

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A umidade do ar segue elevada em todo o estado, podendo chegar a 100% nas primeiras horas do dia, enquanto os ventos permanecem fracos, vindos principalmente do norte.

A combinação de calor, umidade e instabilidade mantém o cenário propício para mudanças rápidas no tempo. Para o domingo (19), a tendência é de continuidade das chuvas intensas, reforçando a atenção para áreas de risco e possíveis impactos causados pelo volume de água acumulado.