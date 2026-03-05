No Acre, prefeitura abre processo seletivo na educação com salários de até R$ 2,1 mil

Começam nesta quinta-feira (5) as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de Senador Guiomard, que busca formar cadastro de reserva para cargos na rede municipal de ensino. As oportunidades são para profissionais de nível médio e superior, com salários de até R$ 2.163,26, e as informações constam na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o edital nº 002/2026, a seleção visa formar cadastro de reserva para atender a rede municipal de ensino do município de Senador Guiomard.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Costa e Silva, nº 81, no centro da cidade.

O atendimento ocorre das 8h às 13h, entre os dias 5 e 10 de março.

Para participar, o candidato deve entregar um envelope lacrado contendo currículo e documentos comprobatórios, incluindo:

RG e CPF

Certidão de nascimento

Certificados de cursos

Documentos que comprovem experiência profissional

Formulário de inscrição preenchido

Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por duas fases:

Prova de títulos – classificatória

Entrevista – classificatória e eliminatória

A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Cargos disponíveis

As vagas são destinadas a diversas funções na rede municipal de ensino, incluindo:

Assistente educacional

Mediador escolar

Monitor de transporte escolar

Motorista de transporte escolar

Professor da educação infantil

Professor do ensino fundamental (1º ao 5º ano)

Professor de educação física

Nutricionista

Psicólogo

Assistente social

Salários

Os salários variam conforme o cargo e a carga horária:

R$ 1.621 – assistente educacional e monitor de transporte escolar

R$ 1.800 – mediador e motorista de transporte escolar

R$ 2.163,26 – professores

As jornadas de trabalho variam entre 25 e 40 horas semanais.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA: