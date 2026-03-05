No Acre, prefeitura abre processo seletivo na educação com salários de até R$ 2,1 mil

07/03/2026
Foto: Mardilson Gomes/SEE

Começam nesta quinta-feira (5) as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de Senador Guiomard, que busca formar cadastro de reserva para cargos na rede municipal de ensino. As oportunidades são para profissionais de nível médio e superior, com salários de até R$ 2.163,26, e as informações constam na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o edital nº 002/2026, a seleção visa formar cadastro de reserva para atender a rede municipal de ensino do município de Senador Guiomard.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Costa e Silva, nº 81, no centro da cidade.

O atendimento ocorre das 8h às 13h, entre os dias 5 e 10 de março.

Para participar, o candidato deve entregar um envelope lacrado contendo currículo e documentos comprobatórios, incluindo:

  • RG e CPF
  • Certidão de nascimento
  • Certificados de cursos
  • Documentos que comprovem experiência profissional
  • Formulário de inscrição preenchido
  • Etapas da seleção

O processo seletivo será composto por duas fases:

  • Prova de títulos – classificatória
  • Entrevista – classificatória e eliminatória
  • A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Cargos disponíveis

As vagas são destinadas a diversas funções na rede municipal de ensino, incluindo:

  • Assistente educacional
  • Mediador escolar
  • Monitor de transporte escolar
  • Motorista de transporte escolar
  • Professor da educação infantil
  • Professor do ensino fundamental (1º ao 5º ano)
  • Professor de educação física
  • Nutricionista
  • Psicólogo
  • Assistente social

Salários

Os salários variam conforme o cargo e a carga horária:

  • R$ 1.621 – assistente educacional e monitor de transporte escolar
  • R$ 1.800 – mediador e motorista de transporte escolar
  • R$ 2.163,26 – professores

As jornadas de trabalho variam entre 25 e 40 horas semanais.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

