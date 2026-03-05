No Acre, prefeitura abre processo seletivo na educação com salários de até R$ 2,1 mil

Começam nesta quinta-feira (5) as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de Senador Guiomard, que busca formar cadastro de reserva para cargos na rede municipal de ensino. As oportunidades são para profissionais de nível médio e superior, com salários de até R$ 2.163,26, e as informações constam na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estado (DOE).
De acordo com o edital nº 002/2026, a seleção visa formar cadastro de reserva para atender a rede municipal de ensino do município de Senador Guiomard.
Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Costa e Silva, nº 81, no centro da cidade.
O atendimento ocorre das 8h às 13h, entre os dias 5 e 10 de março.
Para participar, o candidato deve entregar um envelope lacrado contendo currículo e documentos comprobatórios, incluindo:
- RG e CPF
- Certidão de nascimento
- Certificados de cursos
- Documentos que comprovem experiência profissional
- Formulário de inscrição preenchido
- Etapas da seleção
O processo seletivo será composto por duas fases:
- Prova de títulos – classificatória
- Entrevista – classificatória e eliminatória
- A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período.
Cargos disponíveis
As vagas são destinadas a diversas funções na rede municipal de ensino, incluindo:
- Assistente educacional
- Mediador escolar
- Monitor de transporte escolar
- Motorista de transporte escolar
- Professor da educação infantil
- Professor do ensino fundamental (1º ao 5º ano)
- Professor de educação física
- Nutricionista
- Psicólogo
- Assistente social
Salários
Os salários variam conforme o cargo e a carga horária:
- R$ 1.621 – assistente educacional e monitor de transporte escolar
- R$ 1.800 – mediador e motorista de transporte escolar
- R$ 2.163,26 – professores
As jornadas de trabalho variam entre 25 e 40 horas semanais.
LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA: