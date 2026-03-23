No Acre, prefeitura convoca aprovados em seleção da Educação; veja lista

Quem participou do processo seletivo para professor em Acrelândia já pode se preparar: a lista de convocados foi divulgada e inicia a fase de contratação. Os selecionados devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação para entrega de documentos, dando início à etapa final para assumir as vagas temporárias. As informações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (23).

A convocação contempla candidatos aprovados em diferentes áreas, com destaque para Pedagogia, tanto na zona urbana quanto rural, além de Língua Portuguesa e Matemática para escolas do campo. Entre os primeiros colocados, há candidatos que alcançaram pontuação máxima, refletindo a concorrência acirrada no processo.

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As contratações serão temporárias e seguem até 31 de dezembro de 2026, atendendo à demanda da rede municipal de ensino. A chamada respeita a ordem de classificação, e o não comparecimento dentro do prazo pode significar perda da vaga.

Para garantir a contratação, os convocados precisam apresentar uma série de documentos, como identidade, CPF, comprovante de residência, certidões e atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

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