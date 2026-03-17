No Acre, prefeitura convoca aprovados para contratação imediata de cargos temporários; veja nomes

Quem estava na expectativa por uma oportunidade no serviço público em Epitaciolândia deve ficar atento: a prefeitura iniciou a convocação de aprovados em processo seletivo simplificado para contratação imediata. Os candidatos chamados têm prazo curto – até o dia 20 de março – para se apresentar e assegurar a vaga, segundo informações divulgadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (17).

As vagas são destinadas à substituição de servidores em cargos considerados essenciais, com destaque para funções na área educacional, como assistente educacional e mediador. A lista segue a ordem de classificação final do certame.

Os candidatos precisam se apresentar presencialmente na Secretaria Municipal de Administração, no horário das 7h às 13h. Também será permitida a representação por procurador legalmente autorizado.

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A prefeitura alerta que o não comparecimento dentro do prazo estipulado resultará na desclassificação automática do candidato, abrindo espaço para a convocação dos próximos da lista.

Para a assinatura, é necessário ter em mãos a identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidões negativas, além de atestado médico que comprove aptidão física e mental para o exercício do cargo. Também é necessário apresentar dados bancários e documentação pessoal completa, incluindo certidões de nascimento ou casamento.

Ao todo, foram convocados candidatos classificados entre a 29ª e a 32ª posição para assistente educacional, e entre a 41ª e a 45ª colocação para mediador. A medida busca garantir a continuidade dos serviços públicos, especialmente na área da educação.

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