08/03/2026
ContilPop
No Dia da Mulher, trabalhadora ganha moto 0 km em sorteio do ContilNet; conheça a vencedora

A grande vencedora foi Jaqueline de Oliveira Araújo de 29 anos

No Dia da Mulher, trabalhadora ganha moto 0 km em sorteio do ContilNet conheça a vencedora/ Foto: ContilNet
No Dia da Mulher, trabalhadora ganha moto 0 km em sorteio do ContilNet conheça a vencedora/ Foto: ContilNet

O ContilNet, em parceria com a Top Mídia, Orna Audiovisual, CDL Rio Branco e Grupo Star, realizou nó Via Verde Shopping, neste domingo (8), o sorteio da promoção “Você de moto 0 km”, que premiou um participante com uma Honda CG 160 Start.

A grande vencedora foi Jaqueline de Oliveira Araújo, de 29 anos, que recebeu a notícia enquanto trabalhava em uma loja do próprio shopping. Surpresa, ela soube que havia sido sorteada por meio de uma ligação telefônica, poucos minutos após o resultado ser anunciado.

No Dia da Mulher, trabalhadora ganha moto 0 km em sorteio do ContilNet conheça a vencedora

A grande vencedora foi Jaqueline de Oliveira Araújo, de 29 anos/ Foto: ContilNet

Ainda emocionada, Jaqueline contou que demorou a acreditar no que estava acontecendo, especialmente por ter recebido a notícia justamente no Dia Internacional da Mulher.

“Até agora eu tô sem acreditar, sinceramente. É realidade, mas não é fácil de acreditar. É uma coisa que não é fácil. Eu sempre disse que a minha sorte é Deus. Então Ele me escolheu pra esse dia. Tô muito grata, muito feliz, não cabe nem em mim a felicidade”, afirmou.

Jaqueline contou que começou a preencher os cupons poucos dias antes do sorteio, mas manteve a fé de que poderia ser contemplada.

No Dia da Mulher, trabalhadora ganha moto 0 km em sorteio do ContilNet conheça a vencedora

A ação foi transmitida ao vivo pelo YouTube do ContilNet / Foto: ContilNet

“Todo dia eu pegava um ali e preenchia. Mas não foi só os cupons. Desde o dia que comecei a procurar por isso, falei com Deus. Fiz um propósito com Ele, e Ele me atendeu. Por isso eu digo: Deus é fiel”, completou.

A ação foi transmitida ao vivo pelo YouTube do ContilNet, e contou com a participação de parceiros e do público que acompanhou presencialmente o sorteio.

Confira o sorteio:

Últimas Notícias

