A deputada estadual Antônia Sales afirmou ao ContilNet que as conversas para que sua filha, a ex-deputada federal Jéssica Sales, seja candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pela atual vice-governadora do Acre, Mailza Assis, estão bastante avançadas.

Segundo Antônia, a proposta partiu do próprio partido, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), após a filiação de Mailza à sigla. De acordo com ela, o diretório do partido em Rio Branco ofereceu ao MDB a indicação do nome para compor a chapa como vice.

“Essa conversa já está avançada. A senadora Mailza foi ao nosso partido oferecer a vaga de vice ao MDB e ficou para o partido indicar o nome. E todos pedem que seja o nome da Jéssica”, afirmou.

A deputada explicou que a definição agora depende apenas de uma confirmação da direção nacional do partido. A decisão deve passar pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

“Agora estão levando essa conversa para a direção nacional, com o presidente Baleia Rossi, para poder sacramentar. Eu acredito que já está praticamente confirmado que a Jéssica vai aceitar ser a vice da nossa futura governadora Mailza”, declarou.

Antônia destacou ainda que a possível chapa formada por duas mulheres pode marcar a história política do estado.

“Serão duas mulheres que, tenho certeza, vão fazer muito pelo Acre, dando continuidade ao trabalho do governador”, disse, referindo-se ao governador Gladson Cameli.

A deputada também ressaltou a trajetória política de Jéssica Sales, lembrando que ela já exerceu dois mandatos como deputada federal e, segundo Antônia, destinou recursos importantes para os municípios acreanos.

“Ela foi duas vezes deputada federal e foi uma das que mais trouxe recursos e emendas para os 22 municípios do estado. Somente para Cruzeiro do Sul foram cerca de 200 milhões de reais”, destacou.

Para Antônia Sales, a presença de uma representante da região do Juruá na chapa também é importante para fortalecer a representatividade política do interior.

“Ter uma representante do Juruá é fundamental. Nós fazemos política perto da população, andando nos bairros, nos ramais e nas comunidades ribeirinhas. Assim sabemos realmente o que as pessoas precisam”, concluiu.