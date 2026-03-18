18/03/2026
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“Nome de qualidade”: Hassem admite chance de Fernanda ser vice de Alan

O parlamentar agradeceu a Gladson pela parceria e reafirmou o apoio do seu grupo a Alan Rick

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Fernanda Hassem e Alan Rick
Fernanda Hassem e Alan Rick/Foto: Gustavo Bardales

É real a possibilidade de a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, ser vice na chapa do senador Alan Rick na disputa ao governo em 2026. A informação foi dada pelo deputado Tadeu Hassem em entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (18).

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Tadeu afirmou que houve uma conversa no sentido de indicar a irmã para ser vice, embora ela seja pré-candidata a deputada federal.

“Pode sim [ser vice]. Fernanda é um nome de muita qualidade. Ela foi vereadora no município de Brasiléia por dois mandatos e tem experiência administrativa. E houve, sim, um diálogo, uma conversa, mas Fernanda mantém sua candidatura a deputada federal, já com o grupo do senador Alan Rick. Fizemos o anúncio agora, a partir de hoje, oficialmente”, disse o deputado.

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O parlamentar agradeceu a Gladson pela parceria e reafirmou o apoio do seu grupo a Alan Rick.

“Quero aqui fazer um reconhecimento e um agradecimento especial ao governador Gladson Cameli, em nome da nossa prefeita Fernanda Hassem também. Mas estamos falando do futuro do Acre, de 2027 e 2030. O grupo se reuniu e tomou uma decisão de maneira organizada, junto com nossa equipe, as lideranças e os vereadores, e vamos caminhar com o senador Alan Rick. Sobre partido, também está sob o comando e a decisão do senador Alan Rick”, concluiu.

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