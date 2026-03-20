20/03/2026
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Novo elevado: empresária projeta alta no movimento e fim dos congestionamentos

Para Myrian Pinheiro, proprietária da loja Shopping do Lar, o elevado deve aumentar a movimentação de clientes

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Lojistas apostam no elevado Mamédio Bittar para impulsionar as vendas na região
Lojistas apostam no elevado Mamédio Bittar para impulsionar as vendas na região | Foto: ContilNet

A inauguração do Elevado Mamedio Bittar promete não apenas melhorar o fluxo de veículos na região, mas gerar cada vez mais renda com maior movimentação nos empreendimentos localizados nas proximidades.

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Para Myrian Pinheiro, proprietária da loja Shopping do Lar, o elevado deve aumentar a movimentação de clientes.

“A gente está com uma expectativa muito positiva em relação à inauguração do elevado. Antes, nós tínhamos o fluxo de veículos muito grande e que tinha muito congestionamento antigamente, mas agora nós acreditamos que esse fluxo vai melhorar, os veículos vão andar mais rápido, vai ter uma movimentação maior que no comércio local”, destaca.

Lojistas apostam no elevado Mamédio Bittar para impulsionar as vendas na região

Lojistas apostam no elevado Mamédio Bittar para impulsionar as vendas na região | Foto: Juan Diaz/Orna

Na região do elevado, há diversos empreendimentos que são afetados diretamente pelo congestionamento de veículos. Nos horários de pico, a região registrava grandes filas de veículos nas duas direções. Com o elevado, o fluxo deve ser mais organizado.

A obra teve um custo final de aproximadamente R$ 27,4 milhões e foi financiada por emendas parlamentares do senador Márcio Bittar e contrapartida da prefeitura.

A estrutura do elevado Mamédio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de LED, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

 

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