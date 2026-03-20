Novo elevado impulsiona região e drogaria aposta em promoção para atrair público

O Elevado Mamedio Bittar será inaugurado na noite desta sexta-feira (20), nas proximidades da rotatória da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco, mas as comemorações já começaram em alguns lugares empreendimentos da região.

A unidade da Drogaria Ultra Popular da AABB lançou uma promoção em celebração a inauguração da estrutura, que promete melhorar significativamente o fluxo de veículos na região.

Segundo Dan Herison, gerente da unidade, as ofertas são de diversos tipos de produtos, como fraldas e suplementos.

“Essa promoção é em comemoração à liberação do viaduto, e a gente tem que aproveitar a normalidade do movimento que vai ter e estamos fazendo várias ofertas. A gente vai ter oferta de fralda, oferta de suplemento, cosméticos e vários produtos também em oferta”, disse.

O gerente destaca que as ofertas iniciam nesta sexta-feira e vão até o dia 26. O horário de funcionamento é das 7h às 22h. “A gente tem algumas ofertas bem agressivas, que chegam até 40% de desconto. A das frodas, por exemplo, a gente tá com uns combos bem interessantes, de até 30%, 35% de desconto”, destaca.

A Prefeitura de Rio Branco prepara uma estrutura para a solenidade de lançamento do elevado. A obra tem 278 metros de extensão, 8 metros de largura e 5,5 metros de altura em seu ponto mais elevado.