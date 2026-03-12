Novo prédio do RBPREV deve ser entregue ainda em março, anuncia Prefeitura de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco anunciou que deve inaugurar ainda em março o novo prédio do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPREV), localizado no bairro Estação Experimental. O prédio foi construído com recursos próprios do município e recebeu investimento de, aproximadamente, R$ 14 milhões.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, realizou uma vistoria técnica no local para acompanhar os serviços finais de acabamento, que incluem pintura e parte elétrica.

“Essa obra representa a força e a responsabilidade da gestão do prefeito Sebastião Bocalom, trazendo impacto e mais visibilidade para a cidade”, destacou Cid Ferreira.

O prédio, que conta com arquitetura moderna, foi projetado para oferecer melhores condições de trabalho aos servidores e aprimorar o atendimento ao público.

“Isso aqui representa a força, a dedicação e a responsabilidade de um administrador público como o prefeito Tião Bocalom. Obras como essa mostram a importância de uma capital ter prédios estruturados, viadutos e mercados. É mais uma obra de impacto que traz visibilidade para a cidade”, disse o secretário.

O prédio

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, o prédio conta com quatro pavimentos, estacionamento e uma estrutura preparada para receber outras secretarias do município, além do RBPREV.

De acordo com o secretário, a medida deve gerar economia para o município, já que parte da administração pública funciona atualmente em imóveis alugados.

“Olha só a economia de aluguel que o município vai ter. É importante que essas obras tragam movimentação para a economia e também economia para a prefeitura, mostrando que os recursos e impostos estão sendo bem aplicados”, explicou.