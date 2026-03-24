“O bom filho a casa torna”, diz Bocalom ao visitar sede do PSDB

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou nesta terça-feira, 24 de março, um vídeo nas redes sociais em que relembra sua trajetória política e confirma o retorno ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A gravação mostra o gestor durante visita à sede da sigla, onde também encontrou apoiadores.

No conteúdo, Bocalom resgata o período em que esteve filiado ao PSDB e destaca que permaneceu por cerca de 16 anos no partido. Segundo ele, foi nesse intervalo que consolidou sua atuação política, com participações em disputas eleitorais no estado.

“O bom filho a casa torna. O PSDB tem um lugar especial na minha história”, afirmou o prefeito ao comentar o retorno à legenda.

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