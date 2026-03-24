24/03/2026
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“O bom filho a casa torna”, diz Bocalom ao visitar sede do PSDB

Prefeito cita histórico e fala em nova fase política

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Bocalom visitar sede do PSDB
Bocalom visitar sede do PSDB/Foto: Reprodução

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou nesta terça-feira, 24 de março, um vídeo nas redes sociais em que relembra sua trajetória política e confirma o retorno ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). A gravação mostra o gestor durante visita à sede da sigla, onde também encontrou apoiadores.

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No conteúdo, Bocalom resgata o período em que esteve filiado ao PSDB e destaca que permaneceu por cerca de 16 anos no partido. Segundo ele, foi nesse intervalo que consolidou sua atuação política, com participações em disputas eleitorais no estado.

“O bom filho a casa torna. O PSDB tem um lugar especial na minha história”, afirmou o prefeito ao comentar o retorno à legenda.

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Bocalom também explicou que deixou o Partido Liberal (PL) após não encontrar espaço dentro do grupo político. Diante disso, decidiu buscar uma nova sigla para dar continuidade ao seu projeto político.

Ainda no vídeo, o prefeito ressaltou o simbolismo da visita à sede do partido e afirmou que a escolha representa um novo momento em sua trajetória. A publicação gerou repercussão entre apoiadores, que comentaram e manifestaram apoio ao posicionamento.

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