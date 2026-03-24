24/03/2026
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Obra que liga Ipê ao Universitário recebe mais de R$ 12 milhões em investimentos no Acre

Recursos incluem emenda federal e contrapartida do Estado

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Obra que liga Ipê ao Universitário recebe mais de R$ 12 milhões em investimentos
Obra que liga Ipê ao Universitário recebe mais de R$ 12 milhões em investimentos/Foto: Alisson Oliveira/Secom

A pavimentação que conecta o bairro Ipê ao Universitário, por meio da estrada Dias Martins, concentra um investimento total de R$ 12.034.928,75, resultado da soma entre recursos federais e contrapartida do governo do Acre. A obra é considerada estratégica para melhorar a mobilidade urbana e garantir mais infraestrutura à região.

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Do valor total, R$ 6.189.998,08 são oriundos de emenda parlamentar federal, enquanto o Estado participa com uma contrapartida de R$ 5.844.930,67. A divisão dos recursos evidencia a atuação conjunta entre as esferas estadual e federal para viabilizar a execução da obra.

A obra é considerada estratégica para melhorar a mobilidade urbana

A obra é considerada estratégica para melhorar a mobilidade urbana/Foto: Neto Lucena/Secom

A intervenção inclui serviços de pavimentação, drenagem e adequações estruturais ao longo da via, que deve facilitar o deslocamento entre bairros importantes de Rio Branco e reduzir transtornos enfrentados por moradores, especialmente em períodos de chuva.

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Além de melhorar o tráfego, a obra também deve impactar diretamente a qualidade de vida da população local, ao proporcionar mais segurança viária e acesso facilitado a serviços essenciais. A estrada Dias Martins é considerada um dos principais corredores de ligação da região.

O investimento superior a R$ 12 milhões reforça a dimensão da obra dentro do conjunto de ações voltadas à infraestrutura urbana no estado, com destaque para a aplicação de recursos públicos em mobilidade e integração entre bairros.

Com informações Agência de Notícias do Acre

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