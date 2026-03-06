Onça “obesa” vira sensação nas redes sociais e arranca risadas de internautas

07/03/2026
ContilPop
Felino viraliza

Onça "obesa" vira sensação nas redes sociais
Onça "obesa" vira sensação nas redes sociais/Foto: Reprodução

Um vídeo de uma onça-pintada com aparência mais robusta virou assunto nas redes sociais e tem chamado a atenção de milhares de internautas. As imagens mostram o felino relaxado, exibindo uma barriga volumosa, o que rapidamente rendeu comentários bem-humorados e comparações curiosas na internet.

A publicação foi compartilhada pelo perfil Portal Norte e apresenta o animal chamado Zeus. Na legenda, o perfil descreve o felino como “doce, dengoso, polido e levemente acima do peso”. Segundo a postagem, Zeus não pode mais ser devolvido à natureza e, por isso, vive sob cuidados humanos.

A cena rapidamente viralizou e ultrapassou milhares de curtidas e comentários. Muitos usuários aproveitaram para brincar com o tamanho da barriga do animal.

Entre as mensagens mais curtidas, um internauta comentou que era a “primeira vez que via uma onça marinha”, em tom de brincadeira. Outro disse que não se tratava de uma onça-pintada, mas sim de uma “onça pancuda”, comentário que também recebeu grande repercussão.

Apesar do tom humorado das reações, a imagem também despertou curiosidade sobre a vida de felinos que vivem fora do habitat natural. Animais resgatados ou criados em ambientes controlados costumam ter rotinas alimentares diferentes das encontradas na natureza, o que pode influenciar diretamente no peso.

O vídeo segue circulando nas redes e acumulando visualizações, com internautas divididos entre a surpresa com o tamanho do felino e a fofura da cena.

