Operação ambiental apreende quelônios e prende foragido no interior de Cruzeiro do Sul

Uma operação integrada de fiscalização ambiental resultou na apreensão de animais silvestres e no cumprimento de um mandado de prisão na zona rural de Cruzeiro do Sul. A ação contou com a participação da Polícia Militar do Acre, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de equipes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

De acordo com o capitão Thales Campos, comandante em exercício do 6º Batalhão da Polícia Militar, na terça-feira foram apreendidos 36 jabutis, que posteriormente foram devolvidos à natureza. Durante a fiscalização também foram confeccionados sete autos de infração por irregularidades ambientais.

“Na terça-feira foi realizada a apreensão de 36 jabutis, que posteriormente foram liberados à natureza, além da confecção de sete autos de infração”, explicou o oficial.

Já na quinta-feira, as equipes voltaram a apreender mais 10 jabutis, que também foram devolvidos ao habitat natural após os procedimentos de fiscalização.

Durante a operação, os policiais ainda cumpriram um mandado de prisão por homicídio. O suspeito foi localizado em uma residência de um morador da comunidade e, após consulta no sistema, foi constatado que ele era foragido da Justiça.

“Ao fazer a consulta, verificou-se que contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio, com validade até 2033”, destacou o capitão.

Segundo o comandante, as ações também refletem o trabalho contínuo da Polícia Militar no cumprimento de ordens judiciais. Somente em 2026, o 6º Batalhão da Polícia Militar já cumpriu 25 mandados de prisão, média de praticamente um mandado a cada dois dias.

As operações integradas seguem sendo realizadas na região com o objetivo de combater crimes ambientais, capturar foragidos da Justiça e reforçar a segurança nas comunidades do interior.