Operação apreende 36 jabutis na Resex Riozinho da Liberdade, no Vale do Juruá

Uma operação realizada nesta quarta-feira (11) resultou na apreensão de 36 jabutis na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, localizada na região do Vale do Juruá, no interior do Acre. A ação contou com a participação de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Polícia Militar do Acre e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre.

De acordo com os órgãos envolvidos, os animais estavam sendo mantidos de forma irregular dentro da área protegida. Após a apreensão, os jabutis foram devolvidos ao ambiente natural, em procedimento acompanhado pelas equipes responsáveis pela fiscalização ambiental.

Durante a operação, os agentes também registraram infrações relacionadas à captura e ao transporte ilegal de fauna silvestre. Ao todo, foram lavrados sete autos de infração contra os responsáveis pela irregularidade.

A Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade integra o conjunto de áreas protegidas da região do Juruá e possui regras específicas para o uso sustentável dos recursos naturais. A captura ou transporte de animais silvestres sem autorização constitui crime ambiental e pode resultar em multas e outras penalidades previstas na legislação brasileira.

A fiscalização em unidades de conservação tem como objetivo combater a caça e o comércio ilegal de animais, além de preservar espécies nativas da Amazônia e garantir o equilíbrio ambiental nas áreas protegidas.