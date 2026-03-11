12/03/2026
Operação apreende 36 jabutis na Resex Riozinho da Liberdade, no Vale do Juruá

Animais foram devolvidos

Operação apreende 36 jabutis na Resex Riozinho da Liberdade
Operação apreende 36 jabutis na Resex Riozinho da Liberdade/Foto: Reprodução

Uma operação realizada nesta quarta-feira (11) resultou na apreensão de 36 jabutis na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, localizada na região do Vale do Juruá, no interior do Acre. A ação contou com a participação de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, da Polícia Militar do Acre e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre.

De acordo com os órgãos envolvidos, os animais estavam sendo mantidos de forma irregular dentro da área protegida. Após a apreensão, os jabutis foram devolvidos ao ambiente natural, em procedimento acompanhado pelas equipes responsáveis pela fiscalização ambiental.

Jabutis apreendidos durante operação de fiscalização na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade

Jabutis apreendidos durante operação de fiscalização na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade/Foto: Reprodução

Durante a operação, os agentes também registraram infrações relacionadas à captura e ao transporte ilegal de fauna silvestre. Ao todo, foram lavrados sete autos de infração contra os responsáveis pela irregularidade.

A Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade integra o conjunto de áreas protegidas da região do Juruá e possui regras específicas para o uso sustentável dos recursos naturais. A captura ou transporte de animais silvestres sem autorização constitui crime ambiental e pode resultar em multas e outras penalidades previstas na legislação brasileira.

A fiscalização em unidades de conservação tem como objetivo combater a caça e o comércio ilegal de animais, além de preservar espécies nativas da Amazônia e garantir o equilíbrio ambiental nas áreas protegidas.

