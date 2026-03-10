10/03/2026
Operação na fronteira apreende mais de 200 kg de skunk e prende seis pessoas no Acre

Ação do Gefrom na região de Plácido de Castro interceptou dois veículos usados no transporte da droga

Ao todo, foram apreendidos 213 kg de uma variedade de maconha com alto teor em concentração de THC, o chamado skunk. Foto: Reprodução

Seis pessoas foram presas em flagrante e uma carga expressiva de entorpecentes foi apreendida, nesta quarta-feira (10), em uma ação conjunta do Grupo Especiais de Operações em Fronteiras da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Gefrom/Sejusp/AC).

O objetivo da operação era o combate aos crimes transfronteiriços na região de Plácido de Castro.

Ao todo, foram apreendidos 213 kg de uma variedade de maconha com alto teor em concentração de THC, o chamado skunk, além de dois automóveis utilizados para o transporte dos entorpecentes.

Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para a formalização dos procedimentos legais e continuidade das investigações. Os autuados poderão responder pelo crime de tráfico de drogas e por associação para o tráfico.

