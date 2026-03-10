Operação na fronteira apreende mais de 200 kg de skunk e prende seis pessoas no Acre

Seis pessoas foram presas em flagrante e uma carga expressiva de entorpecentes foi apreendida, nesta quarta-feira (10), em uma ação conjunta do Grupo Especiais de Operações em Fronteiras da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Gefrom/Sejusp/AC).

O objetivo da operação era o combate aos crimes transfronteiriços na região de Plácido de Castro.

LEIA TAMBÉM: Mulher é presa pela PF por filmar estupro das filhas de 4 e 9 anos; Veja vídeo

Ao todo, foram apreendidos 213 kg de uma variedade de maconha com alto teor em concentração de THC, o chamado skunk, além de dois automóveis utilizados para o transporte dos entorpecentes.

Os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para a formalização dos procedimentos legais e continuidade das investigações. Os autuados poderão responder pelo crime de tráfico de drogas e por associação para o tráfico.