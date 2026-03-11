Oportunidade: prefeitura no Acre abre processo seletivo para professores; confira as vagas

Professores interessados em atuar na rede municipal de Acrelândia têm uma oportunidade única de contratação temporária. São sete vagas imediatas e cadastro reserva para docentes nas áreas de Pedagogia, Matemática, Língua Portuguesa e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com salário de R$ 3.253,15 por 30 horas semanais. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (11).

O processo seletivo simplificado é regido pelo Edital nº 02/2026 e tem como objetivo suprir carências temporárias da rede municipal de ensino, atendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas nos dias 11 e 12 de março, das 7h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, localizada na Rua Sete Quedas, próximo ao Calçadão – Centro.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve apresentar:

Formulário de inscrição preenchido;

Curriculum vitae;

Documento de identidade (RG);

CPF;

Comprovante de endereço;

Certificado de graduação e, se houver, pós-graduação;

Declaração de experiência e certificados de cursos de formação continuada na área;

Foto 3×4;

Outros documentos exigidos pelo edital.

Não será cobrada taxa de inscrição. A entrega da documentação deve ser feita em envelope, devidamente paginado e assinado, sob pena de indeferimento da inscrição.

Vagas e carga horária

As vagas imediatas estão distribuídas da seguinte forma:

Pedagogia (Zona Rural): 2 vagas

Pedagogia (Zona Urbana): 5 vagas

Além disso, haverá cadastro reserva para professores de Matemática, Língua Portuguesa e EJA.

A carga horária semanal será de 30 horas, sendo 2/3 dedicados ao contato com alunos e 1/3 para atividades extraclasse, como planejamento e formação.

Seleção e classificação

A seleção será feita por análise de currículo e avaliação de títulos, considerando experiência, cursos de aperfeiçoamento e formação acadêmica. Cada candidato poderá receber até 100 pontos, distribuídos entre graduação, pós-graduação, experiência comprovada e cursos complementares.

Em caso de empate na pontuação, a preferência será dada, sucessivamente, a quem:

Possuir maior nível de escolaridade;

Comprovar mais tempo de experiência docente;

Apresentar maior número de horas de formação continuada;

Tiver maior idade.

Resultado e contratação

O resultado preliminar será divulgado a partir de 17 de março e o resultado oficial no dia 19 de março, no Diário Oficial, mural da Prefeitura e na Secretaria Municipal de Educação.

Os candidatos aprovados assinarão contrato temporário válido até 31 de dezembro de 2026, obedecendo à ordem de classificação. Todos devem estar quites com obrigações eleitorais e militares (quando aplicável), além de comprovar sanidade física e mental.

