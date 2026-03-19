19/03/2026
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Ouro da Amazônia: cacau do Juruá conquista prêmio e muda vida de ribeirinhos

Em 2026, o produto ganhou reconhecimento internacional

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Cacau transforma realidade de famílias ribeirinhas no Juruá e ganha reconhecimento internacionalCacau transforma realidade de famílias ribeirinhas no Juruá e ganha reconhecimento internacional
Cacau transforma realidade de famílias ribeirinhas no Juruá e ganha reconhecimento internacional | Foto: ContilNet

Na comunidade Novo Horizonte, localizada às margens do Rio Juruá, no município de Guajará (AM), o cultivo do cacau vem se consolidando como uma importante alternativa de renda para famílias ribeirinhas, substituindo atividades tradicionais como a extração da borracha e complementando a pesca.

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De acordo com o morador Osmi, que atua como uma das lideranças locais, a mudança começou em 2015, com a chegada de uma organização não governamental que realizou estudos na região por meio do projeto “Valores da Amazônia”, financiado pelo Fundo Amazônia. A iniciativa buscava identificar produtos da floresta com potencial econômico sustentável.

Após levantamento realizado junto à comunidade, foram identificadas três possibilidades de exploração: cacau, açaí e murmuru. A escolha pelo cacau ocorreu devido à viabilidade de cultivo e ao potencial de geração de renda.

Como a produção de cacau sustentável no Juruá conquistou o mercado internaciona

Como a produção de cacau sustentável no Juruá conquistou o mercado internacional | Foto: ContilNet

“Antes, o cacau era apenas um fruto que a gente consumia. Hoje, se tornou uma fonte de renda que ajuda no sustento das famílias”, destacou.

Com apoio de instituições parceiras, incluindo organizações internacionais, foram implantadas estruturas para produção, como viveiros de mudas, além da oferta de capacitações técnicas para melhorar a qualidade do produto.

Atualmente, cerca de 12 famílias trabalham diretamente com o cultivo, enquanto aproximadamente 25 famílias participam de alguma etapa da cadeia produtiva ao longo do ano.

Apesar dos avanços, a produção ainda enfrenta desafios naturais. Segundo Osmi, a variação na oferta do fruto impede a formalização de contratos de grande escala, já que a produção depende diretamente das condições ambientais.

Conheça o cacau premiado do Juruá que está gerando renda sustentável | Foto: ContilNet

Mesmo com volume ainda limitado, o cacau produzido na comunidade tem se destacado pela qualidade. Em 2026, o produto ganhou reconhecimento internacional após o chocolate fabricado com a amêndoa da região conquistar premiação nos Estados Unidos, em uma competição com milhares de participantes.

O diferencial do cacau do Juruá também se reflete no valor de mercado. Enquanto o preço do produto em outras regiões sofreu queda significativa, o cacau da comunidade teve redução mínima, mantendo maior estabilidade devido à qualidade superior.

Atualmente, a produção é comercializada na forma de amêndoas, mas os moradores já vislumbram novos avanços. A expectativa é investir futuramente na produção de chocolate na própria comunidade, agregando valor ao produto e gerando mais emprego e renda.

“Temos uma das melhores matérias-primas do Brasil. O próximo passo é conseguir estrutura e capacitação para produzir chocolate aqui mesmo”, afirmou.

A iniciativa é vista como um exemplo de desenvolvimento sustentável na Amazônia, promovendo geração de renda sem desmatamento e fortalecendo a permanência das famílias na floresta.

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