15/03/2026
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“Pague o aluguel”: agiota usava foto do Seu Barriga para intimidar vítima e cobrar suposta dívida

Suspeito foi preso após investigação apontar ameaças e cobrança de suposta dívida

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Agiota usava foto do Seu Barriga para intimidar vítima
Agiota usava foto do Seu Barriga para intimidar vítima/Foto: Reprodução

Um homem foi preso suspeito de extorsão após usar a imagem do personagem Seu Barriga, do seriado mexicano Chaves, em um perfil de WhatsApp para intimidar e cobrar uma vítima por uma suposta dívida. A estratégia, segundo a polícia, fazia referência à frase conhecida do personagem sobre cobrança de aluguel.

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De acordo com as investigações, o suspeito utilizava o perfil com a foto do personagem para enviar mensagens exigindo pagamentos e pressionar a vítima. Nas conversas, ele afirmava que os valores cobrados seriam referentes a juros de uma dívida, embora, segundo a apuração policial, não houvesse comprovação do débito.

Além das mensagens, o investigado também teria feito ameaças para tentar forçar o pagamento. Em alguns casos, ele chegou a demonstrar que sabia informações sobre a rotina da vítima e de familiares, o que aumentava o clima de intimidação.

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A polícia também apurou que o homem realizava chamadas de vídeo nas quais aparecia exibindo armas de fogo. Em outra situação, ele enviou vídeos gravados em frente à casa da vítima, indicando que estava próximo da residência.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar o suspeito e realizar a prisão. Na casa dele foram apreendidos um simulacro de pistola do tipo airsoft, um soco inglês e uma máquina de choque, além de outros objetos.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possuía antecedentes criminais e havia sido condenado anteriormente por roubo. Ele estava em regime aberto quando foi novamente detido.

O caso segue sob investigação, e a polícia não descarta a possibilidade de que outras pessoas tenham sido alvo do mesmo tipo de ameaça. As autoridades orientam que possíveis vítimas procurem a delegacia para registrar ocorrência.

Metrópoles

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