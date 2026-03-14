14/03/2026
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Paralisação de 31 linhas de ônibus em Rio Branco: veja o que se sabe até agora

Transporte coletivo em Rio Branco enfrenta paralisação e prefeitura busca solução

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Segundo a empresa, a decisão ocorreu em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro
Segundo a empresa, a decisão ocorreu em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro | Foto: Ascom

A paralisação do transporte coletivo em Rio Branco, anunciada ainda na noite da última sexta-feira (13), gerou dúvidas entre usuários e trabalhadores do sistema. Até o momento, diferentes versões e medidas adotadas por empresa, sindicato e Prefeitura ajudam a esclarecer o que já se sabe sobre a suspensão de 31 linhas de ônibus na capital acreana.

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A interrupção dos serviços, com início partir deste sábado (14), foi comunicada pela empresa Ricco Transportes, responsável por parte da operação do transporte urbano, por meio de uma publicação nas redes sociais. Segundo a empresa, a decisão ocorreu em razão de um desequilíbrio econômico-financeiro provocado por diversos fatores que vêm impactando a manutenção do sistema.

A interrupção dos serviços, com início partir deste sábado (14), foi comunicada pela empresa Ricco Transporte

A interrupção dos serviços, com início partir deste sábado (14), foi comunicada pela empresa Ricco Transportes | Imagem: Reprodução

Sindicato diz que não foi comunicado

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (SINTTPAC) afirmou que não recebeu qualquer aviso oficial sobre a paralisação. De acordo com o presidente da entidade, Antônio Neto, o sindicato tomou conhecimento da suspensão apenas pelas redes sociais.

Segundo ele, tentativas de contato com a direção da empresa não tiveram retorno. O sindicalista relatou que chegou a ir até a sede da Ricco Transportes para solicitar diálogo, mas até agora não houve resposta formal. Diante da situação, o sindicato não descarta acionar a Justiça para pedir o bloqueio dos veículos caso não haja negociação.

Prefeitura convoca reunião emergencial

Crise no transporte: Bocalom convoca equipe e tenta solução após paralisação de ônibus

Gestão municipal avalia medidas emergenciais e busca diálogo | Foto: Ascom

Após o anúncio, o prefeito Tião Bocalom reuniu integrantes da administração municipal, neste sábado, para discutir medidas emergenciais diante do impacto direto aos usuários do transporte público.

Entre as primeiras ações, foi determinada a abertura de diálogo com os trabalhadores do setor. O superintendente da RBTrans, coronel Coutinho, afirmou que a prioridade da gestão é garantir que os funcionários não fiquem sem salários e buscar alternativas para manter o atendimento à população.

Participaram do encontro o vice-prefeito Alysson Bestene, secretários municipais e representantes da área jurídica e administrativa da prefeitura.

Empresa diz que vai esclarecer situação

Após anunciar a paralisação, a empresa responsável pelo serviço na capital, Ricco Transportes, publicou um novo comunicado nas redes sociais, desta vez, informando que irá se posicionar sobre o caso.

Em publicação feita no Instagram, a empresa afirmou que tem sido alvo de informações falsas e versões distorcidas sobre sua atuação nos últimos meses e declarou que pretende apresentar esclarecimentos à população.

A empresa se manifestou sobre a situação | Imagem: Reprodução

“Nos últimos meses, muitas fake news e informações distorcidas sobre a Ricco Transportes têm circulado e prejudicado a imagem da empresa. Por isso, decidimos nos posicionar publicamente para esclarecer fatos e permitir que a população conheça os dois lados da história”, informou a empresa no comunicado.

Ainda segundo a publicação, novos esclarecimentos devem ser divulgados em breve por meio dos canais oficiais da empresa.

Licitação do transporte já está em andamento

A paralisação ocorre em meio ao processo de licitação do transporte coletivo da capital, lançado pela Prefeitura de Rio Branco na última quinta-feira (12). O edital prevê a concessão do serviço por 10 anos, com valor global estimado em mais de R$ 1 bilhão.

As empresas interessadas poderão apresentar propostas até 22 de abril, quando será realizada a sessão pública para abertura dos envelopes. O critério de escolha será o menor valor da tarifa de remuneração.

Desde 2022, o sistema de transporte público da capital funciona sob contratos emergenciais renovados periodicamente. A Ricco Transportes assumiu 31 das 42 linhas após a saída da empresa Auto Viação Floresta, cenário que vem sendo marcado por instabilidade operacional.

 

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