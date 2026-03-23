23/03/2026
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Pais questionam ausência de carne e frango na merenda escolar em Sena

A ingestão adequada de proteínas é fundamental, especialmente na infância

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Pais questionam ausência de carne e frango na merenda escolar em Sena Madureira
Nenhum dos dias da semana contempla fontes de proteína animal | Foto: ContilNet

Pais de alunos da rede municipal de ensino de Sena Madureira procuraram a reportagem para denunciar a falta de proteínas no cardápio da merenda escolar ao longo desta semana. Segundo eles, a ausência de alimentos como carne e frango tem gerado preocupação quanto à qualidade nutricional oferecida às crianças.

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De acordo com o cardápio divulgado pela Secretaria Municipal de Educação, a alimentação prevista inclui itens como conservas, pão e iogurte. No entanto, nenhum dos dias da semana contempla fontes de proteína animal, o que motivou questionamentos por parte das famílias. “Sabemos que a merenda, para muitas crianças, é a principal refeição do dia. Sem carne ou frango, ficamos preocupados com a saúde e o desenvolvimento delas”, relatou um dos pais à reportagem.

Diante da situação, os pais cobram providências imediatas da Secretaria de Educação

Diante da situação, os pais cobram providências imediatas da Secretaria de Educação | Foto: Reprodução

A ingestão adequada de proteínas é fundamental, especialmente na infância. Nutrientes presentes em alimentos como carne, frango, ovos e leguminosas são essenciais para o crescimento, fortalecimento muscular, desenvolvimento do cérebro e manutenção do sistema imunológico. A ausência prolongada desses nutrientes pode causar problemas como atraso no crescimento, fraqueza, dificuldade de aprendizagem, queda na imunidade e até anemia.

Além disso, especialistas destacam que uma alimentação escolar equilibrada deve seguir diretrizes nutricionais que garantam variedade e qualidade, contribuindo para o desempenho escolar e o bem-estar dos estudantes.

Diante da situação, os pais cobram providências imediatas da Secretaria de Educação, pedindo a revisão do cardápio e a inclusão de alimentos mais nutritivos. Eles também solicitam maior transparência sobre a elaboração das refeições oferecidas nas escolas.

A reportagem do ContilNet tentou contato, mas até o momento, a Secretaria Municipal de Educação não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

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