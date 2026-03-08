Paolla Oliveira desabafa sobre violência contra mulheres e diz que brasileiras “aprendem a sobreviver”

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, para fazer um desabafo sobre a violência contra mulheres no Brasil. Em um vídeo publicado na internet, ela comentou casos recentes de agressões e criticou a forma como esses crimes ainda são tratados pela sociedade.
Durante a fala, a atriz citou episódios de violência que ganharam repercussão recente, como o caso de uma mulher arrastada por um carro e outro em que uma vítima foi atacada com várias facadas no rosto após se recusar a atender investidas de um homem.
“Às vezes a gente fica indignada, sente raiva, revolta. Aí no dia seguinte a gente continua”, afirmou.
Paolla também destacou que muitos comportamentos violentos não surgem de forma isolada, mas são resultado de atitudes e práticas toleradas socialmente.
“Esse homem não apareceu do nada. Ele foi ensinado por cada um que contou uma piada estúpida, por aquele que passou a mão, que forçou e achou que estava tudo bem”, disse a atriz.
Ao encerrar o vídeo, ela afirmou que muitas mulheres convivem com o medo e a violência no cotidiano e que, muitas vezes, a reação possível tem sido resistir e seguir em frente.
“Nenhuma de nós escolheu isso. A gente simplesmente aprendeu a sobreviver no meio disso”, declarou.
A atriz ainda ressaltou o impacto desses episódios na vida das mulheres. “Enquanto a gente sobrevive, quatro de nós por dia não conseguem”, completou.
