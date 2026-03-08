Papa Leão XIV pede fim dos bombardeios no Oriente Médio e defende diálogo entre países

O papa Leão XIV pediu neste domingo (8) o fim dos bombardeios no Oriente Médio e defendeu a retomada do diálogo entre os países da região. O apelo foi feito durante a tradicional oração do Angelus, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Durante a mensagem aos fiéis, o pontífice afirmou que o agravamento do conflito tem provocado medo e ampliado o clima de ódio entre as nações, além de gerar preocupação com a possibilidade de expansão da guerra para outros países da região, incluindo o Líbano.

“Elevemos nossa humilde oração ao Senhor para que o rugido das bombas cesse, que as armas se calem e que se abra espaço para o diálogo, no qual as vozes dos povos possam ser ouvidas”, declarou o papa.

Leão XIV também abordou a importância de enfrentar a violência nas relações humanas, especialmente a violência contra mulheres. A declaração foi feita após ele responder a uma carta de uma italiana publicada na revista Praça de São Pedro e no jornal Corriere della Sera.

Segundo o pontífice, a violência de gênero continua sendo um problema grave que causa sofrimento e precisa ser combatido pela sociedade.

Ele destacou ainda que, em um mundo marcado por discursos e comportamentos violentos, é essencial fortalecer iniciativas de proteção e valorização das mulheres.

A fala do papa ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e reforça os apelos do Vaticano por soluções diplomáticas e pela redução da violência na região.

Bacci Notícias