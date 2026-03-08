09/03/2026
ContilPop
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué
Michele Umezu, mãe de filho de Ronaldo Fenômeno, anuncia entrada em plataforma adulta
Ex-BBB Amanda Djehdian perde gêmeos e faz desabafo emocionante nas redes sociais
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?

Papa Leão XIV pede fim dos bombardeios no Oriente Médio e defende diálogo entre países

Apelo foi feito no Vaticano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Papa Leão XIV pede fim dos bombardeios no Oriente Médio
Papa Leão XIV pede fim dos bombardeios no Oriente Médio /Foto: Reprodução

O papa Leão XIV pediu neste domingo (8) o fim dos bombardeios no Oriente Médio e defendeu a retomada do diálogo entre os países da região. O apelo foi feito durante a tradicional oração do Angelus, realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante a mensagem aos fiéis, o pontífice afirmou que o agravamento do conflito tem provocado medo e ampliado o clima de ódio entre as nações, além de gerar preocupação com a possibilidade de expansão da guerra para outros países da região, incluindo o Líbano.

“Elevemos nossa humilde oração ao Senhor para que o rugido das bombas cesse, que as armas se calem e que se abra espaço para o diálogo, no qual as vozes dos povos possam ser ouvidas”, declarou o papa.

LEIA TAMBÉM: Entre terapias, cansaço e amor, mães atípicas transformam o Dia da Mulher em símbolo de resistência

Leão XIV também abordou a importância de enfrentar a violência nas relações humanas, especialmente a violência contra mulheres. A declaração foi feita após ele responder a uma carta de uma italiana publicada na revista Praça de São Pedro e no jornal Corriere della Sera.

Segundo o pontífice, a violência de gênero continua sendo um problema grave que causa sofrimento e precisa ser combatido pela sociedade.

Ele destacou ainda que, em um mundo marcado por discursos e comportamentos violentos, é essencial fortalecer iniciativas de proteção e valorização das mulheres.

A fala do papa ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e reforça os apelos do Vaticano por soluções diplomáticas e pela redução da violência na região.

Bacci Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.