Parque Jupará oferece programação gratuita para crianças até 5 de abril

O Parque Jupará, em Rio Branco, está com uma programação especial voltada ao público infantil, com acesso gratuito ao parque até o dia 5 de abril. A iniciativa busca atrair famílias e oferecer uma opção de lazer acessível durante o período.

Entre as atividades disponíveis, o espaço conta com parque infantil liberado, recreação monitorada e brincadeiras como caça ao tesouro. Para aniversariantes, o local oferece ainda uma pizza brotinho como cortesia.

A programação inclui também distribuição de pipoca e geladinho ao longo da noite, proporcionando uma experiência completa para as crianças enquanto os responsáveis aproveitam o ambiente com mais tranquilidade.

A ação acontece entre os dias 20 de março e 5 de abril, com vagas limitadas. As reservas devem ser feitas antecipadamente via WhatsApp.