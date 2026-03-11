12/03/2026
Participante do BBB se surpreende ao descobrir que prêmio pode ter cobrança de impostos

Tema viraliza

Participante do BBB se surpreende ao descobrir que prêmio pode ter cobrança de impostos
Participante do BBB se surpreende ao descobrir que prêmio pode ter cobrança de impostos/Foto: Reprodução

Uma conversa exibida dentro do Big Brother Brasil chamou atenção nas redes sociais após uma participante demonstrar surpresa ao descobrir que o valor do prêmio do reality pode gerar cobrança de impostos dependendo da forma como o dinheiro for utilizado.

Durante o diálogo, a atriz Solange Couto explicou que, mesmo após receber o prêmio, determinadas movimentações financeiras feitas com o valor podem gerar novas tributações. A reação da participante Chaiany repercutiu entre internautas e reacendeu discussões sobre como funciona a tributação de grandes prêmios no país.

No Brasil, o prêmio pago em realities e concursos costuma sofrer incidência de imposto na fonte. No caso do Big Brother Brasil, por exemplo, o valor anunciado já considera o desconto do Imposto de Renda aplicado antes de o dinheiro chegar ao vencedor.

No entanto, especialistas explicam que outras tributações podem surgir posteriormente caso o dinheiro seja utilizado para adquirir bens ou gerar rendimentos. A compra de imóveis, veículos ou investimentos financeiros, por exemplo, pode resultar em impostos específicos, como taxas de transferência, impostos patrimoniais ou tributação sobre lucros.

A conversa exibida no programa gerou repercussão nas redes sociais, onde muitos usuários comentaram que não tinham conhecimento sobre as regras de tributação envolvendo prêmios milionários.

A discussão também trouxe à tona dúvidas comuns sobre como funciona o sistema tributário brasileiro, especialmente em relação a grandes valores recebidos de uma só vez.

Apesar do desconto inicial do Imposto de Renda já ser aplicado na premiação, especialistas reforçam que qualquer patrimônio ou rendimento obtido posteriormente com o valor passa a seguir as regras fiscais vigentes no país.

