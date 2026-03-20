20/03/2026
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Passou a caneta: Gladson exonera diretor e nomeia novos comissionados em secretarias

As nomeações e exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado

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Gladson nomeou e exonerou novos servidores
Gladson nomeou e exonerou novos servidores | Foto: Juan Diaz, ContilNet

O governador Gladson Camelí publicou, na edição desta sexta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE), uma série de mudanças administrativas envolvendo exonerações, nomeações e movimentações de servidores em cargos comissionados da estrutura estadual. As alterações atingem principalmente as áreas da Agricultura, Comunicação, Saúde e outras.

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Hayra Lindoso Lima, referência CAS-6, foi nomeada para Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac). Para o gabinete da vice-governadora, Deyse Cruz Noronha foi nomeada para cargo em comissão, referência CAS-4. O servidor Albert Alves Azenha Moreira foi exonerado da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), do cargo de diretor de Indústria e Comércio e nomeado na Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), referência DAE-1.

Na Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) foram nomeados Ari de Oliveira Silva, referência CAS-2; Mariana Santana Lôbo, referência CAS-2; André Nicolau Abugoche Ferraz, referência CAS-1; Claudiney Gomes Rodrigues, referência CAS-1.

Na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) foram nomeados José Ordonis Mota da Silva, referência CAS-1; Mario Correia de Sena, referência CAS-1; Antônia Elias Almada Pessoa, referência CAS-1.

Na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) foi nomeada Gabryeli Pessoa Pinheiro, referência CAS-2.

Na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) o enfermeiro Simey Amâncio da Silva foi exonerado a pedido, e Ingrid Maciel Leite dos Santos foi nomeada cargo em comissão, referência CAS-2.

No Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) foram nomeadas Charlene Teixeira Santiago, referência CAS-3, e Marcelo Pereira da Silva, referência CAS-2.

Confira as nomeações e exonerações:

Nomeações e exonerações 20 de março

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