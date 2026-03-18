“Sem demissões”: Gladson afirma que Pedro Pascoal permanece no cargo

O governador Gladson Camelí negou rumores sobre a saída do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, do cargo quando a vice-governadora Mailza Assis assumir o Palácio Rio Branco a partir de abril.

Durante uma coletiva à imprensa na inauguração da nova sede do Samu, nesta quarta-feira (18), o governador expressou seu desejo de que Pedro disputasse uma vaga na Câmara Federal, mas compreendeu que a vontade do secretário é permanecer à frente da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

“Com toda certeza [ele ficará no governo]. Os rumores sobre sua saída surgiram porque eu queria que ele fosse candidato a deputado federal. Porém, ele analisou e decidiu não querer. Isso não é a vontade do governador. Eu sempre deixei claro que ele seria um ótimo representante na Câmara Federal”, afirmou Gladson.

O governador ressaltou que não planeja mudanças em seu secretariado e que essa posição está alinhada com Mailza.

“Não prevejo demissões de secretários. Isso já foi discutido com a vice-governadora, exceto para aqueles que realmente pedirem descompatibilização para disputar uma eleição em 2026”, finalizou.