11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Passou a caneta! Gladson publica novas mudanças em pastas do Governo; veja nomes

Decisões publicadas no Diário Oficial incluem exonerações, nomeações e alterações de lotação em secretarias estaduais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Governo torna sem nomeação candidatos de concursos que não tomaram posse no prazo
De acordo com os decretos, todas as medidas entram em vigor na data de publicação, com exceção das alterações de lotação que têm data específica de efeito - Foto: ContilNet

O governador do Acre, Gladson de Lima Camelí, assinou uma série de decretos, nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial do Estado (DOE), que promovem exonerações, nomeações e alterações de lotação de servidores em cargos de chefia e assessoria no estado. As mudanças envolvem secretarias como Mulher (Semulher), Planejamento (Seplan), Agricultura (Seagri), Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Educação e Cultura (SEE) e Saúde (Sesacre).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

LEIA TAMBÉM: Passou a caneta! Superintendente realiza nova rodada de mudanças na RBTrans; veja

De acordo com os decretos, todas as medidas entram em vigor na data de publicação, com exceção das alterações de lotação que têm data específica de efeito.

A movimentação faz parte da reorganização administrativa do governo estadual e atende às atribuições conferidas pela Constituição do Estado do Acre e pela Lei Complementar nº 419/2022.

VEJA OS NOMES:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.