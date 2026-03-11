Passou a caneta! Gladson publica novas mudanças em pastas do Governo; veja nomes

O governador do Acre, Gladson de Lima Camelí, assinou uma série de decretos, nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial do Estado (DOE), que promovem exonerações, nomeações e alterações de lotação de servidores em cargos de chefia e assessoria no estado. As mudanças envolvem secretarias como Mulher (Semulher), Planejamento (Seplan), Agricultura (Seagri), Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Educação e Cultura (SEE) e Saúde (Sesacre).

De acordo com os decretos, todas as medidas entram em vigor na data de publicação, com exceção das alterações de lotação que têm data específica de efeito.

A movimentação faz parte da reorganização administrativa do governo estadual e atende às atribuições conferidas pela Constituição do Estado do Acre e pela Lei Complementar nº 419/2022.

VEJA OS NOMES: