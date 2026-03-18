Patente do Ozempic expira no Brasil e genéricos devem baratear

A patente do medicamento Ozempic deve expirar no Brasil nos próximos dias, abrindo caminho para a entrada de versões genéricas e similares no mercado. A mudança pode impactar diretamente o preço dos tratamentos à base de semaglutida, utilizada no controle do diabetes e também associada ao emagrecimento.

A perda de exclusividade da molécula está prevista para 20 de março de 2026 e marca uma nova fase no setor farmacêutico. Com o fim da proteção, laboratórios passam a disputar o mercado, o que tende a ampliar a concorrência e reduzir os custos para os consumidores.

Segundo projeções do setor, os preços podem cair significativamente já no primeiro ano, com redução que pode chegar a cerca de 30%. Em um horizonte maior, a expectativa é de queda ainda mais expressiva, à medida que novos fabricantes entram na disputa.

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Além do impacto nos valores, especialistas apontam que o mercado de medicamentos baseados em análogos de GLP-1 pode crescer rapidamente no país. Atualmente movimentando bilhões por ano, o segmento pode dobrar de tamanho com a chegada dos genéricos e maior acesso da população.

Nos bastidores, empresas farmacêuticas já se antecipam à mudança. Laboratórios nacionais e internacionais têm projetos para lançar suas próprias versões da semaglutida assim que houver liberação regulatória.

A tendência é que a disputa inicial seja pautada principalmente pelo preço, ampliando o acesso aos tratamentos e consolidando o medicamento como um dos mais relevantes no mercado global de saúde.

Metrópoles