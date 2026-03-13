14/03/2026
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Pelé do Jacamim toma posse como vereador na Câmara de Sena Madureira após vacância do cargo

A posse ocorreu após a declaração de vacância do cargo em razão do falecimento do vereador Francisco Maia

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Pelé do Jacamim toma posse como vereador na Câmara de Sena Madureira após vacância do cargo
Pelé do Jacamim/ Foto: Cedida

A Câmara Municipal de Sena Madureira realizou na manhã desta sexta-feira (13) a posse do primeiro suplente do Progressistas (PP), Pelé do Jacamim, que passa a ocupar oficialmente uma cadeira no legislativo municipal.

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A posse ocorreu após a declaração de vacância do cargo em razão do falecimento do vereador Francisco Maia, ocorrido no último dia 3 deste mês. O parlamentar morreu em decorrência de problemas cardíacos, o que levou à necessidade de convocação do suplente para assumir a vaga de forma definitiva, conforme prevê a legislação eleitoral.

Nas eleições municipais de 2024, Pelé do Jacamim obteve 691 votos, ficando na primeira suplência do partido. Com a vacância da cadeira, ele foi convocado para assumir o mandato e passa agora a integrar oficialmente o quadro de vereadores do município.

A posse foi realizada nas dependências da Câmara Municipal e marca o início da atuação parlamentar de Pelé do Jacamim no legislativo de Sena Madureira, onde deverá participar das discussões e votações de projetos voltados ao desenvolvimento do município.

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