Pentágono diz que Irã não consegue mais produzir mísseis e lançadores balísticos

Os Estados Unidos estão destruindo a capacidade militar do Irã e o país já não tem mais condições de produzir mísseis ou lançadores, afirmou nesta sexta-feira (13) o secretário de Guerra americano, Pete Hegseth. Segundo ele, ataques contra a indústria bélica e instalações militares iranianas estão “dizimando o regime radical do Irã de um jeito nunca antes visto”.

Em coletiva de imprensa do Pentágono, Hegseth enfatizou que as forças americanas e israelenses têm destruído sistematicamente a infraestrutura militar do país. “Mísseis e lançadores do Irã estão sendo constantemente destruídos”, disse. “O Irã não tem mais habilidade de construir mais mísseis ou lançadores.” Ele ainda pontuou que o Estreito de Ormuz está “aberto para tráfego, mas o Irã está atirando em navios”.

O secretário afirmou ainda que a campanha militar tem como alvo direto a base industrial de defesa iraniana. “Todas as empresas de defesa do Irã serão destruídas em breve”, declarou. Segundo ele, Estados Unidos e Israel já atingiram mais de 15 mil alvos em território iraniano desde o início da ofensiva.

Hegseth também afirmou que a liderança do regime estaria enfraquecida e escondida. “Os líderes do Irã desapareceram. Todos estão escondidos em bunkers”, disse. O secretário acrescentou que o novo líder supremo do país, o aiatolá Mojtaba Khamenei, estaria “escondido, com medo e ferido”.

O secretário indicou que os bombardeios devem se intensificar. “Continuaremos avançando com nossa operação no Irã”, afirmou, acrescentando que “hoje teremos o maior volume de ataques aéreos dos EUA até o momento”.

Segundo Hegseth, as decisões estratégicas da campanha militar são tomadas pelo presidente Donald Trump. “Trump é quem determina a duração, os objetivos e as táticas do conflito com o Irã”, disse.

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, disse que as forças americanas também continuam focadas em neutralizar a capacidade do Irã de instalar minas rotas marítimas estratégicas. Segundo ele, o Comando Central (CentCom) segue atacando esforços iranianos que possam afetar o tráfego no estreito de Ormuz. “O Irã ainda tem capacidade para prejudicar forças aliadas e a navegação comercial”, acrescentou.

Em tom crítico à imprensa, Hegseth também acusou a CNN de divulgar desinformação, classificando a emissora como “repleta de fake news”. Ele acrescentou que a rede “vai melhorar” quando David Ellison assumir o controle da emissora após a compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount.