Perseguição termina com mulher presa após avançar sinais e quase atropelar crianças

Na noite da última quinta-feira (5), a Polícia Militar prendeu em flagrante uma mulher de 43 anos, identificada como M. S., após uma perseguição pelas ruas de Cruzeiro do Sul. A condutora pilotava uma motocicleta mesmo estando com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada e sob efeito de entorpecentes, colocando pedestres em risco durante a fuga.

A ocorrência começou na Travessa Mário Lobão, nas proximidades do Mercado Beira Rio. Uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na região quando percebeu a motociclista trafegando em zigue-zague pela via. Além da condução perigosa, ela utilizava o capacete de forma irregular, apoiado apenas na testa.

VEJA TAMBÉM: Jovem de 18 anos é preso com skunk e cocaína durante abordagem da PM

Os policiais deram ordem de parada, mas a suspeita desobedeceu e acelerou a motocicleta, iniciando uma perseguição pelas ruas da cidade. Durante a fuga, a mulher avançou dois sinais vermelhos e quase atingiu crianças que atravessavam na faixa de pedestres.

O acompanhamento policial terminou em frente à quadra de esportes do bairro da Várzea, onde os militares conseguiram interceptar a condutora. Após consulta ao sistema de trânsito, foi confirmado que ela estava impedida de dirigir, pois sua CNH estava cassada.

Durante a abordagem, a mulher admitiu ter fumado maconha pouco antes de pilotar a motocicleta. Com ela, os policiais encontraram dois cigarros da droga. Diante da situação, M.S. recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos legais.