Pescadores capturam tambaqui gigante e vídeo mostrando o tamanho do pescado impressiona

Um grupo de pescadores surpreendeu moradores da região de Turiaçu, no Maranhão, após capturar um exemplar gigante de tambaqui na localidade conhecida como Barra do Paxiba.

O peixe chamou atenção pelo tamanho considerado incomum para a espécie, e o momento da captura foi registrado em vídeo, que rapidamente passou a circular nas redes sociais e entre moradores da região.

Nas imagens, os pescadores aparecem exibindo o tambaqui de grande porte logo após a pescaria, o que gerou comentários e curiosidade entre quem viu o registro.

A reportagem entrou em contato com comunicadores locais de Turiaçu, que confirmaram a veracidade do vídeo. No entanto, segundo eles, não foi possível confirmar o peso exato do peixe capturado.

O tambaqui é um peixe de água doce bastante conhecido na região amazônica e em diversas partes do Brasil, podendo atingir grandes dimensões quando encontrado em ambientes naturais favoráveis. O tamanho do exemplar capturado na Barra do Paxiba, no entanto, chamou atenção até mesmo de pescadores experientes da região.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

Veja o vídeo: