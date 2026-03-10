Pesquisadores identificam quatro novas espécies de peixes em estado brasileiro

Pesquisadores identificaram quatro novas espécies de peixes do gênero Pareiorhina, conhecidos popularmente como cascudinhos. Os animais são nativos do Brasil e, até o momento, foram registrados apenas em áreas com altitude mínima de 650 metros.

As novas espécies foram encontradas em municípios do estado de Minas Gerais, incluindo Aiuruoca, São Thomé das Letras, Carmo do Rio Claro e Capitólio, este último localizado próximo à Serra da Canastra.

De acordo com o biólogo Pedro Uzeda, autor principal da pesquisa, as espécies desse gênero costumam apresentar uma distribuição geográfica bastante restrita, o que torna as descobertas ainda mais relevantes para o conhecimento da biodiversidade brasileira.

Segundo os pesquisadores, os registros foram realizados em áreas de altitude e em ambientes específicos de cursos d’água, onde esses pequenos peixes vivem geralmente associados ao fundo dos rios.

A descoberta amplia o conhecimento científico sobre a fauna aquática brasileira e contribui para o registro e a preservação de espécies nativas presentes em regiões de relevo elevado do país.