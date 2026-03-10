10/03/2026
ContilPop
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais
Fórum Empresarial do Acre participa de missão internacional na ITB Berlin 2026
O desafio de levar o “pernambucanês” ao Oscar: como traduzir as gírias de ‘O Agente Secreto’
Ivete Sangalo atualiza estado de saúde após cirurgia facial e detalha uso de titânio
“O Agente Secreto” chega à Netflix e está entre os mais vistos
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres

Pesquisadores identificam quatro novas espécies de peixes em estado brasileiro

Peixes foram registrados em regiões de altitude em municípios de Minas Gerais durante pesquisa científica

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Pesquisadores identificam quatro novas espécies de peixe cascudinhos
Estudo descreve quatro novas espécies de cascudinhos do gênero Pareiorhina encontradas no Brasil/ Foto: Reprodução

Pesquisadores identificaram quatro novas espécies de peixes do gênero Pareiorhina, conhecidos popularmente como cascudinhos. Os animais são nativos do Brasil e, até o momento, foram registrados apenas em áreas com altitude mínima de 650 metros.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As novas espécies foram encontradas em municípios do estado de Minas Gerais, incluindo Aiuruoca, São Thomé das Letras, Carmo do Rio Claro e Capitólio, este último localizado próximo à Serra da Canastra.

Pesquisadores identificam quatro novas espécies de peixe cascudinhos

Peixes foram registrados em regiões de altitude em municípios de Minas Gerais/ Foto/ Reprodução

De acordo com o biólogo Pedro Uzeda, autor principal da pesquisa, as espécies desse gênero costumam apresentar uma distribuição geográfica bastante restrita, o que torna as descobertas ainda mais relevantes para o conhecimento da biodiversidade brasileira.

Segundo os pesquisadores, os registros foram realizados em áreas de altitude e em ambientes específicos de cursos d’água, onde esses pequenos peixes vivem geralmente associados ao fundo dos rios.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A descoberta amplia o conhecimento científico sobre a fauna aquática brasileira e contribui para o registro e a preservação de espécies nativas presentes em regiões de relevo elevado do país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.