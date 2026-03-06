07/03/2026
ContilPop
Petrobras (PETR4): ações sobem 3% com combo de alta do petróleo, balanço e dividendos

As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) registram ganhos em meio a um combo de alta do petróleo e resultados considerados positivos para a estatal. Às 10h10 (horário de Brasília), PETR3 subia 3%, a R$ 45,29, enquanto PETR4 avançava 2,83%, a R$ 41,84.

No cenário macro, o petróleo caminha para a maior alta semanal desde 2022, à medida que a guerra no Oriente Médio desencadeia uma onda de perturbações nos mercados de energia, com a navegação pelo Estreito de Ormuz praticamente paralisada. O brent se aproxima dos US$ 90 o barril, registrando ganhos de 4,50%, a US$ 89,25.

Já sobre os resultados, Petrobras (PETR3;PETR4) divulgou seus dados do quarto trimestre de 2025 (4T25) com números em linha ou um pouco acima das estimativas tanto em termos de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) quanto em dividendos. Por outro lado, a geração de caixa livre ficou em linha, mas com algumas questões a serem monitoradas de perto pelos investidores.

Viva do lucro de grandes empresas

Já o lucro líquido de US$ 2,9 bilhões ficou 22% acima da projeção da XP (baixa de 33% em relação ao consenso), apesar da Petrobras ter registrado cerca de US$ 1,6 bilhão em baixas contábeis no trimestre (ajustadas no valor do Ebitda).

Enquanto isso, os dividendos de US$ 1,5 bilhão, ou R$ 8,1 bilhões, também ficaram em linha com as estimativas da casa (US$ 1,6 bilhão).

Para Regis Cardoso, analista da XP, embora a geração de caixa livre tenha ficado, em última análise, em linha com as suas estimativas, a composição de seus elementos diferiu das suas expectativas – possivelmente com menor qualidade, dada a contribuição positiva do capital de giro.

O Itaú BBA, por sua vez, apontou que o Ebitda da estatal ficou acima das suas estimativas. Além disso, os investimentos (capex) vieram acima do projetado para o ano, totalizando US$ 20,3 bilhões, ainda dentro da variação estipulada pela empresa (de US$ 18,5 bilhões com variação de 10%).

“O resultado operacional em conjunto com o capex sob a ótica de caixa (US$ 6,6 bilhões de capex caixa no trimestre) veio acima das nossas expectativas, com impacto positivo de um alívio de capital de giro, principalmente decorrente de uma melhora na linha de fornecedores ao longo do trimestre. Isto resultou em um dividendo de US$ 1,5 bilhão no período, acima das nossas expectativas, que resulta em um dividend yield (retorno do dividendo) de 1,4%”, apontou.

