PF encaminha relatório a Moraes e aponta que Comando Vermelho se consolidou no Acre

O avanço do Comando Vermelho (CV) no Acre consta em um relatório enviado na semana passada pela Polícia Federal (PF) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada em uma reportagem da Revista Veja.

De acordo com a PF, a facção, que tem origem no Rio de Janeiro, possui presença consolidada em 14 estados, incluindo o Acre.

“Em seis estados, a PF identifica uma tentativa de expansão do CV. Em outros cinco e no DF, a presença é inexistente ou inexpressiva”, diz a reportagem.

O relatório aponta ainda que o CV é “uma das organizações criminosas mais estruturadas e resilientes do país”.

A PF também abordou no documento a relação da facção com o Primeiro Comando da Capital (PCC), seu principal rival.

A aliança entre os grupos durou entre janeiro e abril de 2025, período em que houve redução de mortes entre integrantes das facções. No entanto, “conflitos regionais que persistiram durante a trégua, interesses territoriais divergentes e rixas históricas” levaram ao fim do acordo.

A reportagem da Veja detalhou de forma didática como o relatório apresenta a distribuição do CV pelos estados:

Presença consolidada

Acre

Amapá

Bahia

Mato Grosso

Pará

Rondônia

Tocantins

Aliados locais

Amazonas

Espírito Santo

Maranhão

Paraíba

Rio Grande do Norte

Roraima

Santa Catarina

Em expansão

Alagoas

Ceará

Goiás

Pernambuco

Piauí

Sergipe

Sem presença

Distrito Federal

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

São Paulo.