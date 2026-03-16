PF encaminha relatório a Moraes e aponta que Comando Vermelho se consolidou no Acre

O avanço do Comando Vermelho (CV) no Acre consta em um relatório enviado na semana passada pela Polícia Federal (PF) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada em uma reportagem da Revista Veja.
De acordo com a PF, a facção, que tem origem no Rio de Janeiro, possui presença consolidada em 14 estados, incluindo o Acre.
“Em seis estados, a PF identifica uma tentativa de expansão do CV. Em outros cinco e no DF, a presença é inexistente ou inexpressiva”, diz a reportagem.
O relatório aponta ainda que o CV é “uma das organizações criminosas mais estruturadas e resilientes do país”.
A PF também abordou no documento a relação da facção com o Primeiro Comando da Capital (PCC), seu principal rival.
A aliança entre os grupos durou entre janeiro e abril de 2025, período em que houve redução de mortes entre integrantes das facções. No entanto, “conflitos regionais que persistiram durante a trégua, interesses territoriais divergentes e rixas históricas” levaram ao fim do acordo.
A reportagem da Veja detalhou de forma didática como o relatório apresenta a distribuição do CV pelos estados:
Presença consolidada
Acre
Amapá
Bahia
Mato Grosso
Pará
Rondônia
Tocantins
Aliados locais
Amazonas
Espírito Santo
Maranhão
Paraíba
Rio Grande do Norte
Roraima
Santa Catarina
Em expansão
Alagoas
Ceará
Goiás
Pernambuco
Piauí
Sergipe
Sem presença
Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
São Paulo.