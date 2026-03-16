16/03/2026
ContilPop
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão
MC Urubuzinho preso pela Polícia Civil por disparos e apologia a facções

PF encaminha relatório a Moraes e aponta que Comando Vermelho se consolidou no Acre

O relatório aponta ainda que o CV é “uma das organizações criminosas mais estruturadas e resilientes do país”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Sigla do CV pichada em muro/Foto: Ilustração
Sigla do CV pichada em muro/Foto: Ilustração

O avanço do Comando Vermelho (CV) no Acre consta em um relatório enviado na semana passada pela Polícia Federal (PF) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi divulgada em uma reportagem da Revista Veja.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com a PF, a facção, que tem origem no Rio de Janeiro, possui presença consolidada em 14 estados, incluindo o Acre.

Relatório da PF foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes/Foto: Reprodução

Relatório da PF foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes/Foto: Reprodução

“Em seis estados, a PF identifica uma tentativa de expansão do CV. Em outros cinco e no DF, a presença é inexistente ou inexpressiva”, diz a reportagem.

O relatório aponta ainda que o CV é “uma das organizações criminosas mais estruturadas e resilientes do país”.

A PF também abordou no documento a relação da facção com o Primeiro Comando da Capital (PCC), seu principal rival.

A aliança entre os grupos durou entre janeiro e abril de 2025, período em que houve redução de mortes entre integrantes das facções. No entanto, “conflitos regionais que persistiram durante a trégua, interesses territoriais divergentes e rixas históricas” levaram ao fim do acordo.

A reportagem da Veja detalhou de forma didática como o relatório apresenta a distribuição do CV pelos estados:

Presença consolidada

Acre
Amapá
Bahia
Mato Grosso
Pará
Rondônia
Tocantins

Aliados locais

Amazonas
Espírito Santo
Maranhão
Paraíba
Rio Grande do Norte
Roraima
Santa Catarina

Em expansão

Alagoas
Ceará
Goiás
Pernambuco
Piauí
Sergipe

Sem presença

Distrito Federal
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Paraná
Rio Grande do Sul
São Paulo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.