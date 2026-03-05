PM destaca tipos de violência contra a mulher e reforça importância de denúncias no interior do Acre

A Polícia Militar do Acre, por meio da Patrulha Maria da Penha do 8ºBPM de Sena Madureira, divulgou nesta quinta-feira (05) um vídeo informativo voltado à conscientização sobre a violência contra a mulher. A iniciativa tem como objetivo orientar a população, especialmente no interior do estado, sobre os diferentes tipos de agressões e incentivar a formalização de denúncias.

No material divulgado, a corporação destaca que a violência doméstica não se resume apenas à agressão física. De acordo com a PM, também são consideradas formas de violência a psicológica, caracterizada por ameaças, humilhações e constrangimentos; a moral, que envolve calúnia, difamação e injúria; a sexual, quando há qualquer prática sem consentimento; e a patrimonial, que inclui retenção, destruição ou controle de bens e recursos da vítima.

A Patrulha Maria da Penha reforça que muitas mulheres ainda silenciam diante das agressões por medo ou dependência emocional e financeira, o que torna fundamental o apoio da sociedade e das instituições de segurança pública. A orientação é que vítimas ou testemunhas procurem ajuda imediatamente.

A Polícia Militar lembra que as denúncias podem ser feitas pelo número 190, em casos de emergência, ou pelo 180, canal nacional de atendimento à mulher. A corporação reforça que a denúncia é um passo essencial para interromper o ciclo de violência e garantir proteção às vítimas.