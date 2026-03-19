PM do Acre participa de seminário nacional e troca experiências sobre segurança no campo

A Polícia Militar do Acre esteve presente no 1º Seminário Nacional de Patrulha Rural Comunitária, realizado em Curitiba. O encontro reuniu forças de segurança, produtores rurais e representantes da sociedade para debater estratégias de enfrentamento à criminalidade nas áreas rurais e fortalecer o policiamento comunitário.

A participação acreana contou com o subcomandante do 8ºBPM, capitão Jairo Pontes, e o Tenente Renilson, da 1ª Companhia do 4º BPM, que representaram o Acre no evento. O seminário teve caráter técnico-científico e contou com a participação de polícias militares de diversos estados, como Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Bahia e do Distrito Federal, promovendo um amplo intercâmbio de conhecimentos.

A proposta central do evento foi fortalecer a Patrulha Rural Comunitária por meio da integração entre instituições e da aplicação dos princípios da polícia comunitária, que prioriza a proximidade com a população. A iniciativa busca aumentar a eficiência na prevenção de crimes como furtos, roubos, danos e homicídios no campo, além de dificultar a atuação de grupos criminosos.

Outro tema de grande relevância discutido foi a violência doméstica nas áreas rurais. Os participantes destacaram a necessidade de ampliar a presença policial nessas regiões, incentivar a formalização de denúncias e envolver a sociedade no apoio às vítimas. Também foi ressaltada a importância da criação de políticas públicas integradas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher.

A participação da Polícia Militar do Acre reforça o compromisso da corporação em aprimorar suas práticas e buscar soluções que atendam às demandas específicas das comunidades rurais, especialmente em regiões mais isoladas do estado.