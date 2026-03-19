PM do Acre prepara corrida e eventos pelos 110 anos da corporação

A Polícia Militar do Acre iniciou os preparativos para a realização de uma corrida de rua que integra a programação comemorativa pelos 110 anos da corporação. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (19) e prevê a contratação de empresa especializada para organização do evento.

De acordo com o documento, a chamada “Corrida Tiradentes” deve reunir cerca de 400 participantes e contará com estrutura voltada à organização, cronometragem e distribuição de kits aos atletas. A atividade faz parte do calendário oficial de celebrações da instituição.

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Além da corrida, a programação inclui a produção de medalhas, troféus e materiais personalizados, reforçando o caráter comemorativo do evento. A ação busca promover integração com a comunidade e valorizar a trajetória da Polícia Militar no estado.

O processo de contratação segue os critérios legais previstos para dispensa de licitação, e as empresas interessadas poderão apresentar propostas dentro do prazo estabelecido no edital publicado.