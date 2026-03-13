14/03/2026
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Poços artesianos vão garantir água para mais de 1,2 mil famílias indígenas no interior do Acre

Investimento de R$ 2 milhões prevê a construção de oito poços artesianos

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Lideranças indígenas acompanharam assinatura da ordem de serviço em Assis Brasil — Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

O governo do Acre assinou a ordem de serviço para a construção de oito poços artesianos em aldeias indígenas localizadas no município de Assis Brasil. A iniciativa prevê investimento de R$ 2 milhões e deve beneficiar mais de 1,2 mil famílias indígenas que vivem na região.

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As obras serão realizadas em comunidades da Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, território que reúne diversas aldeias no município localizado na região de fronteira do estado. A medida busca ampliar o acesso à água potável e garantir melhores condições de abastecimento para as famílias.

Segundo o governo estadual, a perfuração dos poços artesianos deve fortalecer a segurança hídrica nas aldeias, especialmente em períodos de estiagem, quando muitas comunidades enfrentam dificuldades no acesso à água de qualidade.

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Ao todo, serão construídos oito poços artesianos, que devem ampliar o abastecimento nas comunidades e contribuir para melhorar as condições de saúde e saneamento da população indígena.

A expectativa é que, após a conclusão das obras, as estruturas garantam fornecimento mais regular de água potável e reduzam os impactos da escassez hídrica enfrentada pelas aldeias da região.

O investimento de R$ 2 milhões faz parte das ações do governo voltadas à melhoria da qualidade de vida das populações indígenas e ao fortalecimento da infraestrutura básica em comunidades tradicionais do estado.

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