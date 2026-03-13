Poços artesianos vão garantir água para mais de 1,2 mil famílias indígenas no interior do Acre

O governo do Acre assinou a ordem de serviço para a construção de oito poços artesianos em aldeias indígenas localizadas no município de Assis Brasil. A iniciativa prevê investimento de R$ 2 milhões e deve beneficiar mais de 1,2 mil famílias indígenas que vivem na região.

As obras serão realizadas em comunidades da Terra Indígena Cabeceira do Rio Acre, território que reúne diversas aldeias no município localizado na região de fronteira do estado. A medida busca ampliar o acesso à água potável e garantir melhores condições de abastecimento para as famílias.

Segundo o governo estadual, a perfuração dos poços artesianos deve fortalecer a segurança hídrica nas aldeias, especialmente em períodos de estiagem, quando muitas comunidades enfrentam dificuldades no acesso à água de qualidade.

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Ao todo, serão construídos oito poços artesianos, que devem ampliar o abastecimento nas comunidades e contribuir para melhorar as condições de saúde e saneamento da população indígena.

A expectativa é que, após a conclusão das obras, as estruturas garantam fornecimento mais regular de água potável e reduzam os impactos da escassez hídrica enfrentada pelas aldeias da região.

O investimento de R$ 2 milhões faz parte das ações do governo voltadas à melhoria da qualidade de vida das populações indígenas e ao fortalecimento da infraestrutura básica em comunidades tradicionais do estado.