Polícia apreende 37 kg de skunk, haxixe e quase mil comprimidos de ecstasy em operação na capital

Grande quantidade de drogas foi encontrada dentro de casa após suspeito fugir

Polícia apreende 37 kg de skunk, haxixe e quase mil comprimidos de ecstasy
Polícia apreende 37 kg de skunk, haxixe e quase mil comprimidos de ecstasy/Foto: Cedida

Uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), por meio da Companhia de Choque, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (12), em uma residência localizada na Rua Rio Branco, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas pelo comandante do Bope, coronel Russo, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência da corporação, que recebeu denúncias e imagens enviadas por moradores da região.

Durante a abordagem, os policiais se aproximaram de uma casa que não possui muro ou cercamento. No momento em que as equipes chegaram ao local, um homem que estava em frente ao imóvel segurando uma sacola percebeu a presença policial, largou o objeto e correu para dentro da residência.

Os agentes acompanharam o suspeito, mas ele conseguiu fugir. Na sacola abandonada já havia parte da droga apreendida.

Dentro da residência, os policiais localizaram mais entorpecentes espalhados em diferentes cômodos do imóvel. Na sala foram encontrados vários tijolos de skunk, enquanto o restante da droga estava guardado dentro de um armário na cozinha.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 37 quilos de skunk, cerca de 890 gramas de haxixe e aproximadamente 950 comprimidos de ecstasy. Segundo informações repassadas à polícia, cada comprimido da droga sintética poderia ser comercializado por cerca de R$ 50, enquanto o haxixe apreendido tem valor estimado em torno de R$ 3 mil por quilo no mercado ilegal.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso será investigado. A polícia segue realizando buscas para localizar o suspeito que fugiu no momento da abordagem.

