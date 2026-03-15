16/03/2026
ContilPop
Rumores apontam novo affair de Ivete Sangalo com empresário do meio musical
Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez
Maria Fernanda Cândido é 1ª brasileira a usar alta joalheria Tiffany no Oscar 2026
Ary Fontoura critica atitude de Milena com Jonas no BBB 26
Milena do BBB 26 vira alvo de pedidos de expulsão após polêmicas com Jonas
Antes e depois de Fernanda Lima: apresentadora abandona loiro e adota visual morena chic
Duda Itaparica desabafa sobre ataques após expor mensagens de Alberto Cowboy
Eliana estreia programa ‘Em Família’ na TV Globo e celebra representatividade feminina
Escândalo familiar: Entenda por que o irmão de Luciana Gimenez foi parar na delegacia
Enquete BBB 26: Ana Paula, Breno e Leandro disputam o 9º Paredão

Polícia Civil identifica e prende suspeitos de furto a supermercado em Cruzeiro do Sul

Investigação rápida levou à prisão de um adulto e à apreensão de um menor suspeitos do crime

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia Civil identifica e prende suspeitos de furto a supermercado
Polícia Civil identifica e prende suspeitos de furto a supermercado/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre identificou e prendeu suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido em um supermercado em Cruzeiro do Sul, no interior do estado. A ação foi realizada por investigadores do Núcleo Especializado em Investigações Criminais após o registro da ocorrência.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu durante a madrugada, quando o estabelecimento comercial foi alvo de arrombamento. Na ocasião, diversos objetos e ferramentas foram levados, causando prejuízo ao proprietário do supermercado.

Logo após o registro do caso, equipes iniciaram diligências para identificar os envolvidos. A partir do levantamento de informações e análise de elementos da investigação, os policiais conseguiram localizar os suspeitos poucas horas depois do crime.

LEIA TAMBÉM: Rio Acre sobe mais de 3 metros em dez dias e Defesa Civil mantém monitoramento em Rio Branco

As investigações apontaram dois envolvidos no furto, identificados pelas iniciais G.S.G. e E.N.S., sendo este último menor de idade. O adulto foi preso, enquanto o adolescente foi apreendido e encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito maior de idade já vinha sendo investigado por outros crimes patrimoniais na cidade e também era procurado para cumprimento de mandado de prisão.

Após a ação policial, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Cruzeiro do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.

Com informações da Assessoria

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.