Polícia Civil identifica e prende suspeitos de furto a supermercado em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre identificou e prendeu suspeitos de envolvimento em um furto ocorrido em um supermercado em Cruzeiro do Sul, no interior do estado. A ação foi realizada por investigadores do Núcleo Especializado em Investigações Criminais após o registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu durante a madrugada, quando o estabelecimento comercial foi alvo de arrombamento. Na ocasião, diversos objetos e ferramentas foram levados, causando prejuízo ao proprietário do supermercado.

Logo após o registro do caso, equipes iniciaram diligências para identificar os envolvidos. A partir do levantamento de informações e análise de elementos da investigação, os policiais conseguiram localizar os suspeitos poucas horas depois do crime.

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As investigações apontaram dois envolvidos no furto, identificados pelas iniciais G.S.G. e E.N.S., sendo este último menor de idade. O adulto foi preso, enquanto o adolescente foi apreendido e encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito maior de idade já vinha sendo investigado por outros crimes patrimoniais na cidade e também era procurado para cumprimento de mandado de prisão.

Após a ação policial, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Cruzeiro do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.