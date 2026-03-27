27/03/2026
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Polícia Civil leva emissão da nova identidade a Acrelândia em ação cidadã

Atendimento facilita acesso a documento essencial

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Polícia Civil leva emissão da nova identidade a Acrelândia
Polícia Civil leva emissão da nova identidade a Acrelândia/Foto: Cedida

Moradores de Acrelândia tiveram acesso à emissão da nova carteira de identidade durante uma ação itinerante realizada pela Polícia Civil do Acre, dentro da programação do Projeto Cidadão, que reúne diversos órgãos públicos em atendimentos integrados.

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A iniciativa ocorreu em parceria com o Ministério Público do Estado do Acre e levou serviços essenciais à população, especialmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até centros urbanos maiores. Durante a ação, equipes especializadas ficaram responsáveis pela coleta de dados e encaminhamento da documentação necessária para a emissão do novo documento.

Além disso, o atendimento buscou reduzir a demanda reprimida por registros civis básicos, considerados indispensáveis para o acesso a benefícios sociais, matrículas escolares e atendimentos de saúde. Em muitos casos, a falta da identidade impede o cidadão de exercer direitos fundamentais no dia a dia.

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Na ocasião, o Projeto Cidadão também reuniu outros serviços gratuitos, ampliando o alcance da ação e promovendo atendimento direto à comunidade. A proposta é justamente aproximar o poder público da população, levando cidadania a regiões mais afastadas.

Portanto, a participação da Polícia Civil reforça uma atuação que vai além da segurança, contribuindo para a inclusão social e a regularização documental. A expectativa é que novas edições da ação continuem percorrendo municípios do interior ao longo do ano.

Com informações da Assessoria 

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