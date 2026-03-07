Polícia Civil leva serviços e orientação durante programação do “Março Delas” em ação voltada para mulheres

A Polícia Civil do Acre participa da programação do evento “Março Delas: Acre pelas Mulheres”, iniciativa promovida pelo Governo do Acre em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A ação reúniu diversos serviços voltados ao público feminino, com foco no acolhimento, orientação e garantia de direitos.

Durante a programação, a instituição disponibilizou atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de orientações sobre direitos das mulheres e os caminhos para buscar apoio em casos de violência.

A estrutura montada pela Polícia Civil também contou com duas salas de atendimento específicas: uma destinada ao registro de Boletim de Ocorrência (BO) e outra voltada ao encaminhamento de pedidos de medidas protetivas, garantindo mais privacidade e agilidade no atendimento às vítimas.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a participação da instituição em iniciativas como essa fortalece a rede de proteção e amplia o acesso das mulheres aos serviços de cidadania.

“Ações como essa aproximam a Polícia Civil da população e fortalecem a rede de proteção às mulheres. Participar do ‘Março Delas’ é reafirmar o compromisso da Polícia Civil com a defesa dos direitos das mulheres. Estamos oferecendo serviços essenciais, orientação e um espaço seguro para que aquelas que precisarem possam buscar ajuda e garantir a proteção que a lei assegura”, afirmou.

A delegada Juliana de Angelis, representante institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, destacou que a presença da instituição também tem um papel preventivo e educativo.

“A Polícia Civil busca estar cada vez mais próxima das mulheres, oferecendo informação, acolhimento e acesso aos mecanismos de proteção. Eventos como o ‘Março Delas’ fortalecem essa rede de apoio e ajudam a conscientizar sobre os direitos e os caminhos disponíveis para quem precisa de proteção”, ressaltou.

A programação do evento reúne diferentes instituições públicas e parceiros com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres a serviços de cidadania, saúde, orientação jurídica e proteção, marcando o mês dedicado à reflexão e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao público feminino.