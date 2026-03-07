08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Polícia Civil leva serviços e orientação durante programação do “Março Delas” em ação voltada para mulheres

Instituição oferece emissão de identidade, registro de ocorrências e orientação sobre direitos e proteção

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Ação integra programação do “Março Delas: Acre pelas Mulheres”, voltada ao acolhimento e cidadania.
Polícia Civil participa da ação Março Delas no Acre/ Foto: Emerson Lima/ PCAC

A Polícia Civil do Acre participa da programação do evento “Março Delas: Acre pelas Mulheres”, iniciativa promovida pelo Governo do Acre em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A ação reúniu diversos serviços voltados ao público feminino, com foco no acolhimento, orientação e garantia de direitos.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Durante a programação, a instituição disponibilizou atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), além de orientações sobre direitos das mulheres e os caminhos para buscar apoio em casos de violência.

A estrutura montada pela Polícia Civil também contou com duas salas de atendimento específicas: uma destinada ao registro de Boletim de Ocorrência (BO) e outra voltada ao encaminhamento de pedidos de medidas protetivas, garantindo mais privacidade e agilidade no atendimento às vítimas.

Ação integra programação do “Março Delas: Acre pelas Mulheres”, voltada ao acolhimento e cidadania.

Polícia Civil participa da ação Março Delas no Acre/ Foto: Emerson Lima/ PCAC

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a participação da instituição em iniciativas como essa fortalece a rede de proteção e amplia o acesso das mulheres aos serviços de cidadania.

Ações como essa aproximam a Polícia Civil da população e fortalecem a rede de proteção às mulheres. Participar do ‘Março Delas’ é reafirmar o compromisso da Polícia Civil com a defesa dos direitos das mulheres. Estamos oferecendo serviços essenciais, orientação e um espaço seguro para que aquelas que precisarem possam buscar ajuda e garantir a proteção que a lei assegura”, afirmou.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A delegada Juliana de Angelis, representante institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, destacou que a presença da instituição também tem um papel preventivo e educativo.

A Polícia Civil busca estar cada vez mais próxima das mulheres, oferecendo informação, acolhimento e acesso aos mecanismos de proteção. Eventos como o ‘Março Delas’ fortalecem essa rede de apoio e ajudam a conscientizar sobre os direitos e os caminhos disponíveis para quem precisa de proteção”, ressaltou.

A programação do evento reúne diferentes instituições públicas e parceiros com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres a serviços de cidadania, saúde, orientação jurídica e proteção, marcando o mês dedicado à reflexão e ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao público feminino.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.