20/03/2026
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Polícia Civil transfere núcleo de capturas e altera estrutura operacional no Acre

Unidade passa a integrar delegacia itinerante no estado

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Polícia Civil transfere núcleo de capturas
Polícia Civil transfere núcleo de capturas/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre publicou, no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira, 20, uma portaria que altera a estrutura interna da corporação e redefine a atuação do Núcleo de Capturas no estado.

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A partir da medida, o núcleo deixa de integrar a Divisão Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e passa a funcionar sob a coordenação da Delegacia Itinerante (DIT), responsável por ações operacionais em diferentes regiões .

Com a mudança, caberá ao delegado titular da unidade itinerante coordenar as atividades do núcleo, sem prejuízo das demais atribuições já exercidas. A decisão também revoga dispositivos anteriores que tratavam da vinculação do setor.

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Nesse sentido, a reestruturação busca reorganizar a atuação das unidades policiais, com foco na otimização das operações e no fortalecimento das estratégias de captura de foragidos no estado.

A portaria já está em vigor e integra um conjunto de medidas administrativas voltadas à modernização e ao aprimoramento da estrutura da Polícia Civil no Acre.

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