Polícia Civil transfere núcleo de capturas e altera estrutura operacional no Acre

A Polícia Civil do Acre publicou, no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira, 20, uma portaria que altera a estrutura interna da corporação e redefine a atuação do Núcleo de Capturas no estado.

A partir da medida, o núcleo deixa de integrar a Divisão Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e passa a funcionar sob a coordenação da Delegacia Itinerante (DIT), responsável por ações operacionais em diferentes regiões .

Com a mudança, caberá ao delegado titular da unidade itinerante coordenar as atividades do núcleo, sem prejuízo das demais atribuições já exercidas. A decisão também revoga dispositivos anteriores que tratavam da vinculação do setor.

LEIA TAMBÉM: Família vive em um único quarto após casa cair e pede ajuda para reconstruir casa

Nesse sentido, a reestruturação busca reorganizar a atuação das unidades policiais, com foco na otimização das operações e no fortalecimento das estratégias de captura de foragidos no estado.

A portaria já está em vigor e integra um conjunto de medidas administrativas voltadas à modernização e ao aprimoramento da estrutura da Polícia Civil no Acre.