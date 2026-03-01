01/03/2026
ContilPop
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai
Paredão falso no BBB 26: relembre os ex-participantes que já passaram pela dinâmica em edições anteriores

Polícia da Bolívia apreende 50 caixas de frango contrabandeado na fronteira com o Acre

Carga foi localizada em balsa no bairro Mapajo, em Cobija, próximo a Brasiléia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia da Bolívia apreende 50 caixas de frango contrabandeado na fronteira
Polícia da Bolívia apreende 50 caixas de frango contrabandeado na fronteira/Foto: Reprodução

Uma operação realizada pela Polícia Boliviana resultou na apreensão de aproximadamente 50 caixas de frango supostamente contrabandeado, no bairro Mapajo, em Cobija, cidade que faz fronteira com Brasiléia no interior do Acre.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A ação foi executada por policiais da unidade UPAR DELTA durante um serviço extraordinário realizado dentro de um Dispositivo Estático de Controle, como parte das atividades alusivas ao bicentenário da Polícia Boliviana.

Segundo informações das autoridades, durante patrulhamento nas proximidades do rio que divide os dois países, os agentes perceberam a presença de um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, o indivíduo fugiu do local e não foi localizado.

LEIA TAMBÉM: Cruzeirense relata clima de tensão em Dubai após alertas de possível ataque com mísseis

Durante as buscas na área, os policiais encontraram uma balsa carregada com cerca de 50 caixas de frango, que seriam provenientes de contrabando e possivelmente teriam saído do município de Brasiléia, no lado acreano da fronteira.

A ocorrência foi comunicada à central Radio Patrullas 110

A ocorrência foi comunicada à central Radio Patrullas 110/Foto: Reprodução

A ocorrência foi comunicada à central Radio Patrullas 110 e ao chefe operacional de plantão.

Posteriormente, o chefe departamental do SENASAG esteve no local e determinou que o produto fosse encaminhado às dependências do órgão, onde será destruído conforme determina a legislação sanitária vigente no país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.