Polícia da Bolívia apreende 50 caixas de frango contrabandeado na fronteira com o Acre

Uma operação realizada pela Polícia Boliviana resultou na apreensão de aproximadamente 50 caixas de frango supostamente contrabandeado, no bairro Mapajo, em Cobija, cidade que faz fronteira com Brasiléia no interior do Acre.

A ação foi executada por policiais da unidade UPAR DELTA durante um serviço extraordinário realizado dentro de um Dispositivo Estático de Controle, como parte das atividades alusivas ao bicentenário da Polícia Boliviana.

Segundo informações das autoridades, durante patrulhamento nas proximidades do rio que divide os dois países, os agentes perceberam a presença de um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, o indivíduo fugiu do local e não foi localizado.

Durante as buscas na área, os policiais encontraram uma balsa carregada com cerca de 50 caixas de frango, que seriam provenientes de contrabando e possivelmente teriam saído do município de Brasiléia, no lado acreano da fronteira.

A ocorrência foi comunicada à central Radio Patrullas 110 e ao chefe operacional de plantão.

Posteriormente, o chefe departamental do SENASAG esteve no local e determinou que o produto fosse encaminhado às dependências do órgão, onde será destruído conforme determina a legislação sanitária vigente no país.