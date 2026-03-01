Cruzeirense relata clima de tensão em Dubai após alertas de possível ataque com mísseis

O atleta cruzeirense Othavio de Castro usou as redes sociais neste sábado (28), para relatar momentos de tensão vividos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, diante do aumento da escalada militar envolvendo Estados Unidos e Irã.

Em vídeos publicados na internet, o acreano descreve um cenário de apreensão após alertas de possível ataque com mísseis na cidade, considerada um dos principais polos econômicos e turísticos do Oriente Médio.

“Fala aí galera, Dubai tá sob ataque e essa aqui ó, é uma das rodovias mais movimentadas do mundo, que é a Shake’s Head Road. E agora tá nesse estado. Muitas dessas pessoas acho que tão indo pro deserto ou pra algum lugar afastado da cidade. É triste ver isso porque Dubai é uma das cidades mais seguras do mundo e agora tá acontecendo essas coisas de negócio de mísseis. Já chegou aqui também pra mim duas mensagens de alerta de mísseis na cidade”, relatou.

O atleta também mencionou a movimentação intensa de veículos deixando áreas centrais da cidade. “A maioria da galera tá indo pro deserto ou pra lugar mais afastado da cidade. O Burj Khalifa fica aqui atrás desse prédio, não dá pra ver porque o prédio tá cobrindo, mas tá assim. Então é triste ver um negócio desse porque eu moro aqui”, afirmou, citando o principal cartão-postal da cidade.

A instabilidade na região teria se intensificado após uma ação militar dos Estados Unidos que resultou na morte de um líder iraniano de alta patente. Em resposta, forças ligadas ao Irã teriam anunciado possíveis retaliações contra interesses norte-americanos no Oriente Médio.

Informações divulgadas pela imprensa internacional apontam que eventuais ameaças poderiam envolver instalações estratégicas utilizadas pelos Estados Unidos na região do Golfo. Diante desse cenário, autoridades locais emitiram alertas preventivos à população.

Dubai, que mantém posição estratégica comercial e diplomática no Oriente Médio, raramente registra episódios diretamente associados a confrontos militares. A cidade é reconhecida internacionalmente pela segurança, estabilidade econômica e por abrigar uma grande comunidade estrangeira, incluindo brasileiros.

Até o momento, não há confirmação oficial de ataques diretos à área urbana. No entanto, moradores relatam o recebimento de alertas em celulares e movimentação atípica nas principais vias da cidade, em um clima de cautela e incerteza.

Natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, Othavio de Castro afirmou que segue acompanhando as orientações das autoridades locais e demonstrou preocupação com o possível agravamento da situação na região.