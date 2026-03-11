Polícia fecha perímetro da Casa Branca após van colidir com barreiras de segurança

11/03/2026
Uma van colidiu no início da manhã desta quarta-feira, 11, contra uma barreira de segurança perto da Casa Branca. O incidente forçou o fechamento da área no centro de Washington em pleno horário de pico, segundo a polícia.

A força de segurança não divulgou informações sobre o motorista do veículo, que bateu em uma grade na Praça Lafayette.

Washington está sob medidas de segurança reforçadas em meio à guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

12º dia de guerraA guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã chegou ao 12º dia nesta quarta-feira, 11, com novos ataques em diferentes pontos da região. Ao menos três navios no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do comércio global de petróleo, foram atacados. O exército iraniano classificou como “alvos legítimos” os navios israelenses, americanos e aliados de inimigos.

Horas antes dos ataques, os militares dos EUA afirmaram ter bombardeado 16 navios iranianos lançadores de minas perto do Estreito.

Ao mesmo tempo, drones iranianos atingiram áreas próximas ao Aeroporto Internacional de Dubai, enquanto bombardeios israelenses alcançaram um prédio residencial em Beirute. Testemunhas também relataram novos ataques aéreos na capital iraniana, Teerã, ampliando a escalada militar na região.

O Irã não reivindicou o ataque imediatamente, embora tenha como alvo navios dentro e ao redor do estreito, interrompendo uma via navegável por onde passa um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializado.

