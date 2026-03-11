Polícia investiga denúncia de estupro coletivo em banheiro de escola contra menino de 12 anos

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro coletivo que teria ocorrido dentro do banheiro de uma escola localizada na zona norte da capital paulista. A vítima é um menino de 12 anos. O caso foi registrado no dia 27 de fevereiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o adolescente relatou ter sido abusado por quatro estudantes da própria unidade de ensino. Os suspeitos seriam alunos do 7º e do 9º anos.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, por envolver menores de idade. No dia 2 de março, a mãe procurou o colégio para pedir providências. Após isso, os responsáveis por dois dos adolescentes foram chamados pela direção da unidade.

Ainda de acordo com os registros, durante esse momento, um dos estudantes teria dirigido palavras à vítima advertindo-o para “pensar bem” sobre o que contaria à direção, e dizendo que poderia agredi-lo na saída da escola caso insistisse na denúncia. A policia afirmou que o menino está passando por acompanhamento psicológico na escola e recebeu da UBS encaminhamento para acompanhamento na Unidade Bem me quer. View this post on Instagram À CNN, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e “repudia toda e qualquer forma de violência e abuso, dentro ou fora das escolas”. A secretaria também informou que acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes assim que recebeu a denúncia. Além disso, a Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá uma apuração para investigar a conduta da gestão em relação ao ocorrido. No local, estiveram equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar para acompanhar o caso e orientar funcionários da escola. “A URE e a escola estão à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”, disse em nota.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o caso foi registrado como ato infracional por estupro de vulnerável e a vítima será ouvida com a presença de responsáveis. Os detalhes da ocorrência serão preservadas em razão da natureza criminal e por envolver um menor de idade.

A denúncia foi levada ao 46ºDP e encaminhado para o 74ºDP, área onde ocorreu a infração.

Com informações CNN