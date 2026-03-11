11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Polícia investiga denúncia de estupro coletivo em banheiro de escola contra menino de 12 anos

Caso ocorreu em SP

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Polícia investiga denúncia de estupro coletivo em banheiro de escola
Polícia investiga denúncia de estupro coletivo em banheiro de escola

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro coletivo que teria ocorrido dentro do banheiro de uma escola localizada na zona norte da capital paulista. A vítima é um menino de 12 anos. O caso foi registrado no dia 27 de fevereiro.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o adolescente relatou ter sido abusado por quatro estudantes da própria unidade de ensino. Os suspeitos seriam alunos do 7º e do 9º anos.

A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, por envolver menores de idade. No dia 2 de março, a mãe procurou o colégio para pedir providências. Após isso, os responsáveis por dois dos adolescentes foram chamados pela direção da unidade.

LEIA TAMBÉM: Feijoada da Junina Pega-Pega acontece em abril na capital; veja como participar

Ainda de acordo com os registros, durante esse momento, um dos estudantes teria dirigido palavras à vítima advertindo-o para “pensar bem” sobre o que contaria à direção, e dizendo que poderia agredi-lo na saída da escola caso insistisse na denúncia.

A policia afirmou que o menino está passando por acompanhamento psicológico na escola e recebeu da UBS encaminhamento para acompanhamento na Unidade Bem me quer.

À CNN, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e “repudia toda e qualquer forma de violência e abuso, dentro ou fora das escolas”. A secretaria também informou que acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes assim que recebeu a denúncia. Além disso, a Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá uma apuração para investigar a conduta da gestão em relação ao ocorrido.

No local, estiveram equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar para acompanhar o caso e orientar funcionários da escola.

“A URE e a escola estão à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”, disse em nota.

Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o caso foi registrado como ato infracional por estupro de vulnerável e a vítima será ouvida com a presença de responsáveis. Os detalhes da ocorrência serão preservadas em razão da natureza criminal e por envolver um menor de idade.

A denúncia foi levada ao 46ºDP e encaminhado para o 74ºDP, área onde ocorreu a infração.

Com informações CNN

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.