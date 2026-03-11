Polícia investiga denúncia de estupro coletivo em banheiro de escola contra menino de 12 anos

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro coletivo que teria ocorrido dentro do banheiro de uma escola localizada na zona norte da capital paulista. A vítima é um menino de 12 anos. O caso foi registrado no dia 27 de fevereiro.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, o adolescente relatou ter sido abusado por quatro estudantes da própria unidade de ensino. Os suspeitos seriam alunos do 7º e do 9º anos.
A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, por envolver menores de idade. No dia 2 de março, a mãe procurou o colégio para pedir providências. Após isso, os responsáveis por dois dos adolescentes foram chamados pela direção da unidade.
LEIA TAMBÉM: Feijoada da Junina Pega-Pega acontece em abril na capital; veja como participar
Ainda de acordo com os registros, durante esse momento, um dos estudantes teria dirigido palavras à vítima advertindo-o para “pensar bem” sobre o que contaria à direção, e dizendo que poderia agredi-lo na saída da escola caso insistisse na denúncia.
A policia afirmou que o menino está passando por acompanhamento psicológico na escola e recebeu da UBS encaminhamento para acompanhamento na Unidade Bem me quer.
À CNN, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e “repudia toda e qualquer forma de violência e abuso, dentro ou fora das escolas”. A secretaria também informou que acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes assim que recebeu a denúncia. Além disso, a Unidade Regional de Ensino Norte 1 abrirá uma apuração para investigar a conduta da gestão em relação ao ocorrido.
No local, estiveram equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar para acompanhar o caso e orientar funcionários da escola.
“A URE e a escola estão à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários”, disse em nota.
Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), o caso foi registrado como ato infracional por estupro de vulnerável e a vítima será ouvida com a presença de responsáveis. Os detalhes da ocorrência serão preservadas em razão da natureza criminal e por envolver um menor de idade.
A denúncia foi levada ao 46ºDP e encaminhado para o 74ºDP, área onde ocorreu a infração.
Com informações CNN